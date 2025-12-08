Aprueban en Tlaquepaque presupuesto 2026; entregan el Premio Municipal a la Juventud

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2026, que asciende a tres mil 174 millones de pesos, durante la 18° ordinaria del Ayuntamiento.

El dictamen, avalado de manera nominal, fue presentado por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto y establece la distribución del gasto municipal para el próximo año.

En la misma sesión, se aprobó por unanimidad el dictamen que define las reglas de operación de los programas sociales “Bienestar Incluyente”, “Líderes de Esperanza”, “Raíces de Esperanza” y “Aprendiendo con Bienestar”, los cuales estarán a cargo de la Secretaría de Bienestar del municipio.

Posteriormente, en sesión solemne, la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura encabezó la entrega del Premio Municipal a la Juventud, reconocimiento que distingue a jóvenes que han destacado en ámbitos social, científico, cultural, deportivo y emprendedor.

“Para nosotros, cada uno de ustedes es un motivo de orgullo para nuestro municipio”, expresó la alcaldesa al felicitar a las y los galardonados, a quienes llamó a seguir construyendo y soñando en grande.

Las y los jóvenes reconocidos fueron:

Acción Social: Carlos Alfredo Alemán García

Ciencia, Innovación y Tecnología: José Armando Becerra Hernández

Arte y Cultura: Damaris Guadalupe Cervantes Velasco

Emprendimiento: Rommel Said Calderón Hernández

Deporte: Antonio Valentín Plascencia Villalobos

Cada uno recibió un estímulo económico de 10 mil pesos y un reconocimiento por su aportación al desarrollo del municipio.

Regidores y regidoras destacaron el trabajo de las juventudes premiadas y reiteraron su compromiso de fortalecer políticas públicas que impulsen su desarrollo integral, en consonancia con el presupuesto aprobado para 2026.