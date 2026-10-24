Reparte Guadalajara más de 2.2 millones de litros de agua en 74 colonias

El Gobierno de Guadalajara ha distribuido más de 2.2 millones de litros de agua en 74 colonias tapatías mediante una flotilla de 77 pipas, como parte de las acciones de apoyo a las familias cuyos hogares forman parte del esquema de rotación del servicio implementado por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

La estrategia busca garantizar el abasto de agua para las necesidades básicas de los habitantes mientras se desarrolla el esquema de rotación, establecido para mejorar la calidad del líquido que llega a los hogares.

De acuerdo con el Gobierno municipal, los camiones cisterna han recorrido las 11 Comunidades tapatías para suministrar agua a los vecinos de las zonas contempladas en el programa.

Entre las colonias atendidas se encuentran Jardines de El Sauz, El Carmen, Balcones del Cuatro, Jardines de la Cruz, Las Torres, Blanco y Cuéllar, Talpita, Alcalde Barranquitas, Santa María, Los Arrayanes, Pablo Valdez, San Vicente, San Marcos, Villa Hermosa, González Gallo, Olímpica, Americana y Guadalajara Oriente, entre otras.

Además del reparto de agua, el municipio intensificó la entrega de apoyos para mejorar la calidad del líquido en los hogares y favorecer su almacenamiento adecuado. Estas acciones incluyen la distribución de tinacos, filtros y pastillas de cloro, con los que se ha beneficiado a más de 30 mil familias.

El Gobierno de Guadalajara informó que la distribución mediante pipas continuará para respaldar a las familias cuyos hogares están incluidos en el esquema de rotación del servicio del SIAPA.