Entregarán 35 mil regaderas ecológicas para fomentar el ahorro de agua en la metrópoli tapatía

Con el propósito de fortalecer la cultura del cuidado del agua en los hogares del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), en coordinación con la empresa Arca Continental, puso en marcha la iniciativa “Ahórrate un chorro”, mediante la cual se distribuirán de manera gratuita 35 mil regaderas ecológicas a usuarios habitacionales que cuentan con servicio medido y se encuentran al corriente en el pago de su Estimado Anual 2026.

Durante el arranque de la campaña se realizó la entrega simbólica de 50 dispositivos, que cumplen con la norma NOM-008-CONAGUA-1998 y son consideradas de “Grado Ecológico”, al utilizar únicamente 3.8 litros de agua por minuto, frente a las regaderas convencionales que pueden superar los 10 litros por minuto.

Voces del compromiso

Karina Hermosillo Ramírez , Coordinadora General de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco, reconoció el compromiso ciudadano al cumplir anticipadamente con su cuota anual: “Necesitamos hacer equipo: ustedes instalan las regaderas en sus hogares y nosotros como Gobierno, haremos que con su pago puntual mejore cada día el servicio” .

, Secretario de Gestión Integral del Agua, subrayó que la colaboración entre gobierno y empresas socialmente responsables impulsa acciones reales de ahorro y cuidado del recurso. Juan Carlos Barrera , Director de la Región Occidente de Arca Continental México, destacó que las regaderas tienen el potencial de ahorrar hasta un millón de litros de agua al año , y definió la estrategia como un “triángulo especial” que integra autoridades, vecinos y empresas.

, Director de la Región Occidente de Arca Continental México, destacó que las regaderas tienen el potencial de ahorrar , y definió la estrategia como un “triángulo especial” que integra autoridades, vecinos y empresas. Antonio Juárez Trueba, Director General del SIAPA, enfatizó que estas acciones representan un compromiso que debe asumirse con total responsabilidad para garantizar el acceso al agua en el futuro.

Impacto esperado

Entrega sujeta a disponibilidad y conforme al padrón de beneficiarios del SIAPA.

Compromiso compartido

La campaña continuará en distintos centros operativos hasta agotar las piezas disponibles. Con acciones como ésta, el Gobierno del Estado, SIAPA y Arca Continental refrendan su compromiso de impulsar la conciencia social sobre el valor del agua y promover una participación activa de la ciudadanía en su cuidado, asegurando que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de este recurso vital.