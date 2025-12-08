Fiscalía actúa vs guardia privado que fracturó la nariz a prestador de servicio durante la FIL

Por un incidente menor, un guardia de seguridad privado le quebró la nariz a un joven prestador de servicio en la Feria Internacional del Libro.

La Fiscalía de Jalisco informó que actuó en contra del presunto agresor identificado como Luis Ángel Mario Alberto “N”, quien estaba asignado en el estacionamiento de Expo Guadalajara, en la edición 39 de la FIL.

En la carpeta de investigación correspondiente quedó consignado que los hechos ocurrieron el pasado lunes primero de diciembre, cuando la víctima se encontraba junto con otros compañeros y se sentaron “sobre una estructura fija”, en el estacionamiento de la sede del evento.

Entonces uno de los elementos de seguridad privada les ordenó retirarse del sitio. Los jóvenes acataron la instrucción y se movieron del área del estacionamiento en la que estaban y caminaron unos metros; sin embargo, el guardia otra vez les exigió que se fueran de ahí.

Los prestadores de servicio, quienes son estudiantes, le informaron de la situación a un supervisor, quien llamó la atención al policía privado, y éste, molesto, se aproximó a la víctima y presuntamente le asestó un cabezazo en el rostro, lo que le provocó fractura nasal.

Después de que la lesión fue certificada por personal médico y de que se levantó la denuncia del caso, el pasado 5 de diciembre la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social envió la carpeta a un juzgado por el delito de lesiones dolosas, en la que se identifica a Luis Ángel Mario Alberto “N”, como el presunto responsable.

El juzgado que recibió el documento remitido por el Ministerio Público, deberá fijar una fecha para la audiencia de vinculación, en la que se decidirá si le abren proceso al señalado como agresor, quien por el momento no ha sido detenido.