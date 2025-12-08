Informa SEDECO avances en fomento artesanal y establece mesa permanente de trabajo con el sector

. .

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) presentó los resultados del primer año de trabajo de la Dirección de Fomento Artesanal, en un encuentro con más de 80 artesanas y artesanos provenientes de ocho municipios del estado. Durante la sesión se destacó el crecimiento superior a mil 200 por ciento en el padrón artesanal, así como la recuperación de eventos clave de comercialización y la instalación de una mesa de diálogo permanente con el sector.

La cercanía con las comunidades creadoras y la recuperación de estrategias que impulsaron la visibilidad y comercialización fueron elementos decisivos para alcanzar este crecimiento. Se logró llegar a localidades donde no se había tenido presencia institucional en años recientes, fortaleciendo la vinculación con nuevos talleres y creadores. Cindy Blanco Ochoa, Secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco, subrayó que lo más valioso de este año fue la instalación de una mesa permanente para escuchar directamente las propuestas y necesidades de las y los artesanos, con el objetivo de trabajar en conjunto.

Entre los avances reportados se encuentra la recuperación de eventos estratégicos como la Feria Corazón de Artesano, las Fiestas de Octubre y Calaverandia, además del proyecto Rosca y Tradición, que registró un incremento de 71 por ciento en participantes y 30 por ciento en ventas respecto a 2024. La instalación de la mesa de diálogo permanente permitirá dar seguimiento continuo a las inquietudes del sector y mantener un canal abierto de comunicación con las y los artesanos.

El incremento en la credencialización permitirá que más personas accedan a apoyos económicos, participen en espacios de comercialización y fortalezcan su identidad como guardianes de la cultura y tradición de Jalisco. SEDECO destacó que, gracias a estos esfuerzos, la dependencia tuvo presencia en las 12 regiones del estado mediante credencialización, apoyos para hornos y talleres a través de la convocatoria pública Crecer al Estilo Jalisco Artesanías. A ello se sumaron incentivos como el Galardón Jalisco y Arte Indígena, además de más de diez eventos de vinculación y comercialización en beneficio del sector.

Durante la sesión, la comunidad artesanal planteó temas prioritarios como su integración en las estrategias de promoción turística rumbo al Mundial 2026, acceso a herramientas digitales de venta, programas de seguridad social y apoyo para procesos de formalización. Con estos avances, SEDECO reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo económico del sector artesanal y de fortalecer la participación activa de las y los creadores en la vida cultural y productiva del estado.