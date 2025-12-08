Prepárese: Para 2026 plantean refrendo anual para autos de $1,000 y para motos de $600

Luis García Sotelo, secretario de Hacienda, presentó a legisladores el proyecto de Ley de Ingresos estatal. En Nuevo León, el refrendo anual cuesta 3 mil 900 pesos.

Para 2026, el gobierno de Jalisco pretende aplicar incrementos en el pago del refrendo anual de la tarjeta de circulación para autos y motocicletas.

Para los propietarios de vehículos, el pago pasará de 900 a mil pesos y para los dueños de motos, de 385 pesos a 600 pesos, informó el secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo.

El tema se abordó durante la mesa de trabajo para revisar la Ley de Ingresos 2026 del gobierno de Jalisco, presentada ante los diputados de la Comisión de Hacienda.

El titular de Hacienda explicó que se calcula que Jalisco recibirá menos recursos vía participaciones federales, sobre todo por concepto del impuesto de ISR a gasolinas, de ahí la necesidad de proponer incrementos.

La diputada del PRI, María del Refugio Camarena, pidió que se mantengan las mismas tarifas y no se aprueben incrementos a los refrendos a motociclistas y propietarios de autos, ya que lo propuesto afectará a 70% de la población que posee un auto o una moto en Jalisco.

“El refrendo anual y la tarjeta de circulación para 2026 tienen un incremento de 11.1%, pero hay que recordar que para este 2025 ya había tenido un incremento de 17.1%. En dos años, se incrementaría más de 28%”, se quejó.

La inflación en estos dos años no va a ser mayor a 7.5%. Por ello, los refrendos van a incrementarse casi cuatro veces más que la inflación, dijo la legisladora.

García Sotelo respondió que Jalisco es de los estados que cobra más bajo el refrendo anual por tener un auto. Nuevo León cobra 3 mil 900 pesos, dijo.

El funcionario estatal dijo que la tarifa es proporcional y la idea es recaudar fondos para apoyar a quienes no cuentan con un auto.

“El 30% la población que no tiene un vehículo y se subiera una vez al día al transporte le costaría 10 pesitos diarios. Si se sube los 365 días al año, esa persona va a pagar 3 mil 600 pesos al año solo de ida…(pagar) por ello, pagar mil pesos del refrendo vehicular, cuando puedes transportar a varios (no están oneroso)”, señaló.

En el caso de motos, dijo que el alza es mayor, porque cada vez hay más unidades en las calles y participan en siniestros viales que son atendidos por personal de urgencias médicas y eso cuesta dinero.

“El refrendo anual de motocicletas estamos hablando de pasar de 385 a 600 pesos. Los costos del estado relacionados con la intervención que tiene que hacer derivado de la circulación de ese tipo de automóviles es muchísimo más alto de lo que implicaría la recaudación que está prevista en 254 millones de pesos (anuales) por mucho: (atención de) accidentes viales, temas médicos y temas de seguridad”, expuso.

Los aumentos en el pago del refrendo para el año próximo también fueron criticados por las diputadas de Futuro, Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas, así como por el legislador de Hagamos, Tonatiuh Bravo.

El legislador del PT, Leonardo Almaguer hizo cuestionamientos sobre el programa de Verificación Vehicular el cual debería desaparecer para 2026, según dijo, ya que implica el pago de un subsidio estatal de casi mil millones de pesos.

La Ley de Ingresos 2026 debe aprobarse por el Congreso antes del 15 de diciembre, junto con el Presupuesto de Egresos.