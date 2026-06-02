Gobierno tapatío fortalece movilidad y agenda de cuidados; dará continuidad al programa Guadalajara Te Lleva

El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó una serie de acuerdos para fortalecer la movilidad, la igualdad de género y el sistema de cuidados en el municipio, entre ellos la continuidad del programa Guadalajara Te Lleva, que beneficia a miles de habitantes de la zona de Huentitán.

Dan continuidad a estrategia Guadalajara te lleva (Cortesía)

Durante la Sesión Ordinaria del Pleno, las y los regidores avalaron la firma de un convenio con el Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur) para que utilice un predio municipal como espacio de resguardo para las 10 unidades que operan las rutas de este programa de transporte.

La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, destacó que la estrategia surgió tras escuchar las necesidades de vecinos de 15 colonias que enfrentaban problemas de conectividad y acceso al transporte público.

“Este programa impacta a cerca de 2 mil personas diariamente y beneficia a más de 63 mil habitantes de 15 colonias de Guadalajara”, señaló.

El terreno, de aproximadamente mil 700 metros cuadrados distribuidos en tres fracciones, será destinado exclusivamente al estacionamiento y resguardo de las unidades que conectan a los habitantes de Huentitán con sistemas de transporte masivo como Mi Macro y el Tren Ligero. Todos los gastos de operación y mantenimiento correrán a cargo de Siteur.

En la misma sesión, la alcaldesa presentó una iniciativa para suscribir un Memorando de Entendimiento con ONU Mujeres, acuerdo que tendría vigencia hasta septiembre de 2027 y que busca fortalecer las políticas públicas enfocadas en la igualdad de género y la corresponsabilidad en las tareas de cuidado.

Delgadillo afirmó que Guadalajara ha impulsado esta agenda desde el inicio de su administración y destacó que el municipio es pionero en el país al contar con un programa integral de cuidados que opera directamente en territorio mediante las llamadas Comunidades de Cuidados, de las cuales actualmente existen cuatro consolidadas.

La presidenta municipal subrayó además la relevancia económica y social de las labores de cuidado, que representan una parte fundamental del bienestar de las familias mexicanas.

Como parte de los acuerdos aprobados, el Cabildo también dio luz verde al nuevo Reglamento del Sistema Integral de Cuidados del Municipio de Guadalajara, instrumento que busca fortalecer la atención y apoyo a personas cuidadoras y a quienes requieren estos servicios.

Asimismo, las y los regidores aprobaron una iniciativa para reconocer a ciudadanos que contribuyen al mejoramiento de sus comunidades mediante acciones positivas en sus entornos, además de ajustes al Presupuesto 2026 para fortalecer los servicios médicos municipales y reforzar la estrategia de seguridad en la ciudad.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca consolidar políticas públicas enfocadas en la movilidad, el bienestar social y la construcción de comunidades más incluyentes y seguras.