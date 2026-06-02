Ante el “nulo apoyo del gobierno” madres buscadoras solicitan donaciones

Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco, Sonora y Sinaloa solicitaron apoyo económico a la ciudadanía para poder continuar con sus labores de localización, al asegurar que enfrentan dificultades para financiar los constantes recorridos y trabajos de campo que realizan en distintos puntos del país.

A través de un mensaje difundido en la cuenta de X de la activista Ceci Patricia Flores, las integrantes de los colectivos señalaron que los recursos con los que cuentan ya no son suficientes para sostener las jornadas de búsqueda.

“Con tantos desaparecidos y tanta labor de búsqueda, no son suficientes nuestros recursos para seguir adelante y no podemos parar porque todos nuestros desaparecidos merecen ser buscados”, expresaron en la grabación.

Las madres buscadoras informaron que actualmente se encuentran en Jalisco, participando en labores de búsqueda en una zona donde previamente se han localizado fosas clandestinas con numerosos restos humanos.

Durante el mensaje, las integrantes de los colectivos afirmaron que existe un “nulo apoyo del gobierno” para cubrir gastos relacionados con los traslados y las actividades que realizan en campo, por lo que gran parte de su trabajo depende de aportaciones voluntarias realizadas por la sociedad civil.

“Todo lo hacemos con el apoyo de la ciudadanía, con sus donaciones voluntarias a través de nuestras redes sociales”, señalaron.

Las buscadoras destacaron que, pese a que muchas de las personas que las apoyan no tienen familiares desaparecidos, han mostrado empatía y solidaridad con su causa, permitiéndoles continuar con las labores de rastreo y localización.

En el video, representantes de colectivos de víctimas de Jalisco, Sonora y Sinaloa reiteraron que las contribuciones económicas son fundamentales para mantener activas las búsquedas y evitar que los trabajos se detengan.

“Tenemos la necesidad de solicitar su ayuda para seguir adelante con nuestras búsquedas y no parar de buscar a nuestros desaparecidos, que por lo menos tienen el derecho de volver a casa”, concluyeron.

El llamado se da en medio de la crisis de desapariciones que enfrenta México, donde colectivos de familiares han asumido, en muchos casos, tareas de búsqueda y localización ante la insuficiencia de recursos institucionales y la demanda constante de nuevas jornadas en campo.