Cuervo 1800 puede denunciar a alcalde de Tequila por extorsión: Pablo Lemus

Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco. FOTO: Facebook

Las sanciones impuestas por el Gobierno de Tequila en contra de la compañía Cuervo 1800 quedarán sin efecto, como resultado de una reunión en la que participaron los gobiernos estatal, municipal y federal, aseguró Pablo Lemus Navarro, quien se dijo preocupado por la ingobernabilidad en ese pueblo mágico de Jalisco.

El mandatario aseguró que el gobierno estatal tuvo que intervenir ante el riesgo de explosión en la planta de la destiladora, debido a que personal de Inspección y Vigilancia del municipio incursionó en la fábrica “a querer clausurarla, ordenando que se apagaran de forma instantánea todas las calderas en las cuales se procesan las piñas de agave.

Agregó que ”ante esta situación, se activó un protocolo de emergencia con la participación de la Unidad Estatal de Protección Civil Estatal y Bomberos y de la Secretaría de Seguridad estatal para prevenir un posible accidente”.

Dijo que fue necesaria la intervención de la Subsecretaria de Gobernación del Gobierno de México, a través de una videoconferencia en la que se estableció que los cobros no tenían viabilidad legal, y que después se quitaron todos los sellos de clausura de la planta de Cuervo, colocados horas antes.

“Exigían unas contribuciones del predial que querían elevarlo hasta 20 veces más de lo que pagaban anteriormente y que querían cobrar multas, recargos por aproximadamente sesenta millones de pesos; (todo) quedó hasta este momento sin efecto”, informó Lemus.

TEQUILERA PUEDE PROCEDER VS ALCALDE; HAY INGOBERNABILIDAD

El gobernador Pablo Lemus dejó abierta la posibilidad de que la compañía Cuervo 1800 actúe penalmente contra el presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro.

“Pues miren, ya la empresa tendrá que proceder, ésta y cualquier otra; si ellos siente que hubo alguna situación de extorsión, pues la propia empresa tendrá que proceder presentando las denuncias correspondientes; eso no ha sucedido hasta el momento, pero tampoco está descartado”, indicó el mandatario. I

Agregó que “mi preocupación más grande es que esto no solamente ha pasado con Tequila Cuervo; ha pasado con diez tequileras, con hoteles, lo que sucedió con el Museo del Tequila, la balacera aquella en la plaza pública del municipio, la verdad sí es un motivo de preocupación la gobernabilidad que está pasando, o la ingobernabilidad que está pasando, en el municipio de Tequila”.

Diego Rivera, alcalde de Tequila, pueblo mágico y tradicional de Jalisco, ha generado durante su gestión al frente del ayuntamiento varias polémicas por sus acciones, como el haber cerrado el Museo del Tequila y hacerle remodelaciones sin autorización del INAH.