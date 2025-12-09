Jalisco cumple con la UdeG, falta que la federación aporte más, advirtió García Sotelo

"Lo tengo que decir", dijo el secretario de Hacienda. Se necesita pedirle mayor apoyo a la federación para la Universidad.

El gobierno de Jalisco cumple con apoyar a la Universidad de Guadalajara (UdeG) al entregarle el presupuesto constitucional, equivalente a 5% del gasto del gobierno estatal.

El convenio entre Jalisco y la federación establece que el gobierno federal entregue 52% del subsidio total para la casa de estudios. Sin embargo, para 2026, esa proporción no se va a cumplir, afirmó el secretario de Hacienda, Luis García Sotelo.

Se calcula que el año próximo Jalisco dará 52% y la federación 48%, esto es, a la inversa de lo que debería ser.

El tema lo abordó García Sotelo, tras una pregunta que planteó la diputada de MC, Adriana Medina, quien cuestionó al funcionario estatal sobre cuáles han sido los resultados del subsidio estatal a la UdeG en 2025.

“El convenio que existe para financiar a las universidades -y lo tengo que decir- no se cumple como está. La relación es que la federación debe dar mas recursos que los estados. Somos el único estado que le damos mas recursos a la universidad pública -el único-. Nadie puede decir que no. Somos el estado que le da más recursos a la Universidad y qué bueno. Ahora lo que nos toca es lograr que la federación también le de mas recursos a la Universidad pública, por lo menos en lo que dice el convenio”, subrayó.

A raíz de la entrega del 5% del presupuesto estatal a la UdeG, se ha podido avanzar en la construcción de preparatorias y centros universitarios.

El secretario de Hacienda les dijo a los diputados que si querían conocer mayores detalles de los logros de la UdeG, tras la entrega del presupuesto constitucional, llamen a dialogar a la rectora general, Karla Planter.

“Eso quiere decir que deberá tener mejor infraestructura, una oferta académica más amplia, garantizar -que eso fue lo que se prometió con el presupuesto constitucional el que no hubiera déficit en aceptación de alumnos en preparatoria- una mayor cobertura en licenciaturas, y creo que la ruta por ahí va. Yo creo que sería bueno que también los diputados trajeran a comparecer a la rectora y que la rectora les explicara un poco el como se manejan los recursos de la Universidad”, señaló.

Sobre el aumento del gasto al Poder Judicial, el secretario de Hacienda señaló que también ha sido positivo, pues actualmente están en plan de crecer los juzgados de atención al público.