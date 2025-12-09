Tlajomulco abre el primer Centro de Gimnasia construido desde cero en Chivabarrio

El nuevo complejo deportivo, que tuvo una inversión de 14.9 millones de pesos, forma parte de un proyecto integral en la Zona Valle y se convierte en uno de los compromisos más relevantes cumplidos con esta comunidad, señaló el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez.

El alcalde sostuvo que el espacio no solo permitirá que niñas, niños y jóvenes practiquen gimnasia en condiciones adecuadas, sino que también se convertirá en un punto de encuentro para familias y entrenadores.

“Necesitamos atacar la seguridad reconstruyendo el tejido social y dándole oportunidades a nuestras niñas y niños. Esta zona es de las que más atletas importantes ha dado al municipio y al estado, y por eso debemos invertirle. Hoy llevamos ya cerca de 22 millones de pesos en la rehabilitación de la alberca, los andadores, las canchas y ahora este gimnasio, que es la joya de la corona”, afirma.

El nuevo Centro de Gimnasia representa la culminación de un proceso que inició hace más de 12 años, cuando la práctica de este deporte se realizaba en salones improvisados y con equipo limitado.

El director del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), Jesús Salvador Alejandre Mendoza, explicó que el crecimiento de esta disciplina obligaba a crear un espacio digno.

Construyen Centro de Gimnasia en Chivabarrio (Cortesía)

“Pasamos de 40 niñas por día a una comunidad de 400 alumnas y alumnos. Hoy este lugar nos permitirá aumentar la matrícula a más de 600 niñas. El deporte es la vacuna para la delincuencia y para una mejor salud”, señala.

Destaca además que Tlajomulco ya cuenta con campeonas estatales y nacionales que entrenarán en este nuevo centro.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, detalla que el inmueble cuenta con 540 metros cuadrados de construcción y más de 20 toneladas de acero. La estructura se elevó hasta 6.30 metros de altura, una modificación solicitada por entrenadores y padres de familia para permitir rutinas de mayor complejidad.

El espacio incluye vestidores con regaderas y lockers, área de enfermería y servicios básicos para la práctica segura de la disciplina. El equipamiento especializado llegará en una etapa posterior, informó el gobierno municipal.

El Centro de Gimnasia se integra a un conjunto de obras recientes en Chivabarrio, como la rehabilitación de la alberca, la construcción de un gimnasio de calistenia y mejoras generales en el complejo deportivo.

El objetivo, según autoridades municipales, es consolidar una zona donde el deporte sea una herramienta para la cohesión social y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.