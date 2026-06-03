Es obligatorio cumplir con la verificación vehicular; van 334 mil autos revisados este año

Están obligados los automovilistas del Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ocotlán, Tepatitlán y Ciudad Guzmán.

A pesar de que este año no se aplicarán multas a los automovilistas que no verifiquen su auto, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) hizo un llamado a los propietarios de vehículos para que este año 2026 acudan a verificar sus unidades. Es obligatorio hacerlo.

La titular de la dependencia, Paola Bauche Petersen, precisó que, en 2025, un millón 062 mil autos sí cumplieron con la revisión de sus unidades. Y ahora que 93% de los tres millones de propietarios de vehículo, ya tienen sus placas nuevas, lo que sigue es llevar sus unidades a los verificentros.

La meta es llegar por lo menos a un millón 100 mil autos en Jalisco, una cifra similar a la de 2025.

Es un acto de corresponsabilidad, dijo la funcionaria: “Trabajar todos por tener una mejor calidad del aire y así mantener una buena salud”.

“Quiero recordar que el programa de Verificación Vehicular es obligatorio, eso es una responsabilidad que tenemos todas y todos los jaliscienses que estemos en un municipio obligado. Recuerden el programa es estatal, sin embargo, se aplica únicamente en los municipios que tienen más de 100 mil habitantes y que tienen un Centro de Verificación, esto nos da un padrón obligado de alrededor de tres millones de autos que necesitan hacer su verificación vehicular”, dijo.

La verificación en 2026 es gratuita y únicamente se tiene que solicitar una cita para acudir a la revisión de los automotores.

Paola Bauche dijo que 25% de los habitantes de la capital jalisciense cuentan con un auto, sin embargo, todos respiramos el mismo aire. De ahí la relevancia de cumplir para tener en buen estado los vehículos.

“Los invitamos a que vayan, el año pasado en 2025 logramos que un millón 062 mil vehículos fueran a verificar, esto es, uno de cada tres del padrón obligado y de verdad que les agradecemos muchísimo. Este año llevamos 334 mil verificaciones, necesitamos meterle más velocidad para asegurar que podamos tener un aire de calidad para que todos lo respiremos y que no tengamos las repercusiones en la salud por estar respirando un aire con mala calidad”, dijo.

Las ciudades obligadas a que los propietarios de autos verifiquen sus motores son los nueve municipios que conforman la capital de Jalisco, Ciudad Guzmán, Tepatitlán, Lagos de Moreno, así como la zona metropolitana de Ocotlán-Jamay-Poncitlán y Puerto Vallarta.