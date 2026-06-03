Puerto Vallarta en el casco de Checo… pero nadie pagó; niegan contratos por publicidad en Fórmula 1

En la Fórmula 1 los espacios “de cuates” no existen. En el deporte más caro del mundo toda la presencia de marcas tiene costo; se comercializa hasta el último centímetro del monoplaza, del uniforme y hasta del casco, por eso llama la atención que haya aparecido la marca “Puerto Vallarta” durante el Gran Premio de Miami, en el casco del piloto tapatío Sergio “Checo” Pérez, pero de la que nadie se hace responsable de su presencia.

“Checo” Pérez compartió en sus redes sociales el casco con el que competiría el pasado 3 de mayo en Miami. En una de las imágenes se ve con claridad el nombre del municipio más turístico de Jalisco: “Puerto Vallarta”, sin embargo, al solicitar información vía transparencia sobre la campaña, las dependencias estatales y municipales aseguraron no contar con registros que expliquen su origen, costo o alcances.

La Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico y la Secretaría de Turismo de Jalisco recibieron la solicitud para informar sobre el origen de la campaña, el monto invertido, los contratos firmados y los objetivos planteados.

De acuerdo con el oficio CGECDE/UT/0263/2026, tras una búsqueda en sus archivos, la dependencia aseguró no haber localizado contratos, convenios, estudios de retorno de inversión, estrategias publicitarias ni documentos vinculados con la aparición de la marca turística en el casco del piloto tapatío, por lo que derivaron la solicitud al Ayuntamiento de Vallarta y al Fideicomiso de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta.

“Después de realizar a la fecha de hoy, una búsqueda exhaustiva en los expedientes que obran en esta Dirección General Administrativa, no se encontró registro ni antecedente alguno relacionado con la referida promoción turística, del destino Puerto Vallarta a través de la aparición de su imagen en el casco del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez durante el Gran Premio de Miami de Fórmula 1”, respondió la coordinación.

La respuesta del Ayuntamiento y del fideicomiso turístico local fue la misma: desconocimiento del origen de la campaña mediante el folio 14028732600353 del expediente 0353/2026.

“Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos que se encuentran bajo el cuidado y resguardo de esta Secretaria General, se advierte que no obra la información solicitada”, excusan en la respuesta a la solicitud de información.

Jalisco en el casco de "Checo" Pérez (Gobierno Jalisco)

Jalisco ya había aparecido en la F1

Durante el gobierno estatal de Enrique Alfaro Ramírez la marca Jalisco ya había aparecido en el casco de “Checo” Pérez, un pacto que tuvo vigencia durante las temporadas de 2022, 2023 y 2024 con un monto de inversión cercano a los 40 millones de pesos.

El espacio en el que aparecía la palabra “Jalisco” se encontraba en la barbilla del casco, a la par, fue nombrado Pérez como embajador del Estado ante el mundo; el acuerdo incluía el uso de otras marcas como “Jalisco es México”, “Guadalajara, Guadalajara”, “Puerto Vallarta” y “Costalegre”, que formarían parte del diseño del casco oficial de la temporada de la F1.

El gobierno de Jalisco justificaba la inversión al asegurar que se tenía un promedio de vistas por cada Gran Premio de 87 millones de personas, por lo que al final serían alrededor de dos mil millones de personas a nivel mundial las que verían las marcas, incluidas “Puerto Vallarta”, sin embargo, en esta temporada 2026 no hay responsables por su presencia.