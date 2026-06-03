Para restaurar la laguna de Atotonilco, en Villa Corona, limpiarán 54 kilómetros de canales

En la laguna de Atotonilco habitan más de 250 especies de aves, de las cuales varias están en riesgo de extinción.

La laguna de Atotonilco, sitio Ramsar desde 2006, localizada en el municipio de Villa Corona, tiene hoy alrededor de 5% de agua.

Sus arterias, es decir, los canales que la abastecen de agua -sobre todo en el temporal- están llenos de maleza y de lodo.

Por ello, comenzó un proceso de restauración hidrológica, con la participación de los ocho ayuntamientos aledaños, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la región Lagunas (JIMAL), las secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), así como de empresas afiliadas a la Cámara Americana de Comercio (Amcham) Capítulo Guadalajara y Corporativa de Fundaciones AC.

Estos organismos públicos y empresas se trazaron el plan de desazolvar 54 kilómetros de canales, de los cuales ya han limpiado 5.3 kilómetros, informó Nicthé Germán, directora de la Junta Intermunicipal Lagunas, quien habló de la importancia ambiental de la laguna para 142 mil personas que habitan la región.

La meta es que los canales queden saneados en 2027, con una inversión de alrededor de 3.2 millones de pesos.

“La laguna de Villa Corona es un sitio Ramsar de importancia internacional desde 2006, al ser clasificado como sitio Ramsar es una clasificación en donde se identifican los lugares alrededor del mundo que son aptos de preservarse. La laguna de Atotonilco tiene más de 250 aves registradas, que son del estado de Jalisco, eso significa 50% de las aves que hay en Jalisco y 10% de toda la república mexicana”, enfatizó la titular de la Junta.

El anuncio del rescate hidrológico de la laguna de Atotonilco se realizó en la sede de la Cámara Americana de Comercio (AmCham), capítulo Guadalajara, porque varias empresas aportan dinero para las tareas de limpieza de los canales, dijo su director, Ernesto Sánchez Proal, quien además es ornitólogo, esto es, un amante de las aves.

“Este viernes se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, no podríamos encontrar un momento más significativo para estar aquí en este territorio que, anunciando acciones concretas en favor de uno de los ecosistemas mas valiosos de Jalisco: la laguna de Atotonilco, sitio Ramsar, que estuvo completamente seco en 2005 y 2018 y que hoy gracias a una alianza multisectorial -un gran trabajo en equipo- está en proceso de restauración”, precisó el empresario.

La secretaria de Medio Ambiente estatal, Paola Bauche Petersen, subrayó la importancia del rescate del embalse, que forma parte de un sistema de lagunas, junto con las de Sayula y San Marcos (Zacoalco) y anticipó que en los próximos meses se concretará un proyecto para convertir a la laguna de Atotonilco, en un Área Natural Protegida (ANP).

La presidenta municipal de Zacoalco de Torres, Nanci Toscano, dijo que los ocho municipios de la zona respaldan la iniciativa, por los servicios ambientales que les provee.

Apoyan el proyecto los ayuntamientos de Villa Corona, Acatlán, Zacoalco, Atoyac, Teocuitatlán, Sayula, Amacueca y Techaluta.