Compañía Cuervo toma la palabra a Lemus y denuncia por extorsión al alcalde de Tequila

Dicen que el miedo no anda en burro. Y en el caso del conflicto entre el Ayuntamiento del municipio de Tequila y la compañía Tequila Cuervo todo parece indicar que esa máxima surtió efectos.

Después de que en su enésima acción intransigente en lo que va del año, el alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, trató de clausurar las instalaciones de la tequilera trasnacional, se realizó este miércoles una reunión entre el gobierno municipal y la empresa destiladora, en la que según información oficial, ambas instancias pactaron acuerdos.

Antes, en la tarde del martes, representantes legales de Tequila Cuervo levantaron en la Fiscalía del Estado una denuncia por el posible delito de extorsión, debido a que la comuna, con Diego Rivera a la cabeza, quiso clausurar la sede de la tequilera argumentando un adeudo de 60 millones de pesos, por adeudos, multas, recargos y un aumento del predial en aproximadamente un 2 mil por ciento en relación con la última tasa.

La querella formal fue interpuesta por la compañía unas horas después de que el gobernador Pablo Lemus declaró el pasado 9 de diciembre, que la empresa tendría que proceder presentando las denuncias correspondientes si consideraba que hubo alguna “situación de extorsión” por parte del Gobierno de Tequila.

ACUERDOS ENTRE AMBAS PARTES

El Gobierno del Estado informó que fungió como mediador a través del secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, “para dar solución al conflicto surgido entre el Gobierno Municipal de Tequila y la empresa José Cuervo en torno al pago de contribuciones municipales”.

En la mesa de diálogo, celebrada en Palacio de Gobierno, en Guadalajara, participaron Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, y representantes de la empresa José Cuervo, junto con el mediador estatal.

“Afortunadamente, a través del diálogo, la concertación, aportando los elementos técnicos de ambas partes, pudimos lograr un consenso para que hoy la empresa Cuervo pueda estar trabajando como debe de ser y que los trabajadores tengan la certeza de que esta empresa seguirá funcionando”, aseguró Salvador Zamora.

“Nos encontramos hoy, ya finalmente con un acuerdo entre la empresa Cuervo y el municipio, el Alcalde y la empresa; por supuesto, el Gobierno del Estado le dimos acompañamiento a esta situación que se presentó por trámites administrativos que estaban en proceso en el municipio”, explicó el Secretario.

Reunión en Palacio de Gobierno para mediar por conflicto entre Ayuntamiento de Tequila y la empresa Tequila Cuervo

Entre los acuerdos a los que se llegó en la reunión, el municipio debe definir con claridad el área urbana del terreno de la compañía y actualizar la información catastral, mientras que la empresa atenderá las obligaciones fiscales derivadas del pago del impuesto predial y de licencias de urbanización, con lo cual quedará concluido y sin adeudos.

Se dijo que el Gobierno del Estado brindará acompañamiento institucional para los trámites que deban realizarse ante el Registro Público de la Propiedad.

ALCALDE AGRADECE A GOBIERNOS DE JALISCO Y DE LA REPÚBLICA Y... CULPA “A LA OPOSICIÓN”

Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, pueblo mágico de Jalisco y referente de las tradiciones mexicanas en el mundo, dijo tras los acuerdos con Tequila Cuervo, que quería “agradecerle al Gobierno del Estado por su mesa de diálogo, agradecerle al Gobierno Federal también que fue parte de este proceso, y agradecer también la voluntad de la empresa para poder llegar a un punto de entendimiento que al final de cuentas es para bien de todos los tequilenses y en bien de la cadena productiva”.

El munícipe, perteneciente al partido Morena, aprovechó para decir que “en redes sociales y en medios de comunicación, se ´había dado´ que nosotros habíamos querido expropiar esa empresa, lo cual es totalmente incierto; es una mentira por parte de la oposición".

