Entrega Tlajomulco 300 tabletas a estudiantes de educación especial

El Gobierno de Tlajomulco llevó el programa “Siempre por tu Educación” a los Centros de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) y a los Centros de Atención Múltiple (CAM), fueron entregadas 300 tabletas electrónicas a niñas, niños y adolescentes que requieren apoyos específicos para aprender y comunicarse.

Los dispositivos están adaptados para fortalecer procesos educativos en estudiantes con discapacidad intelectual, autismo, síndrome de Down u otras condiciones que demandan herramientas diferenciadas.

Durante la entrega, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez subrayó que dotar de tecnología a esta población no es un gesto aislado, sino parte de una apuesta por una educación más justa.

“Hoy es un día de justicia social… nuestras niñas y nuestros niños van a poder desarrollarse mejor con esta herramienta, y ustedes: mamás, papás, cuidadores, podrán ver nuevas habilidades en ellos”, señaló.

El evento se realizó en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, recordando que la inclusión, coincidieron autoridades y docentes, no se reduce a discursos, sino a decisiones públicas que acerquen oportunidades reales.

La presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman Arriero, destacó el papel de las familias en los procesos educativos, sobre todo cuando los cuidados son permanentes.

Para las instituciones educativas, el impacto va más allá del equipamiento. La directora del CENDI Tlajomulco, Mayra Esparza, explicó que para muchos estudiantes la tecnología se convierte en una vía de comunicación indispensable.

“Estas tabletas representan nuevas formas de expresión para quienes no siempre pueden hacerlo de manera tradicional”, dijo.

El director de Política Social, José de Jesús Íñiguez, reconoció el esfuerzo colectivo detrás del programa y subrayó que cada entrega refleja el trabajo coordinado entre docentes, familias y especialistas para acompañar los procesos de aprendizaje.