Ixtlahuacán del Río apuesta por el sol para reducir gasto energético

La Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (SEDES) consolidó acciones de eficiencia energética en Ixtlahuacán del Río con la puesta en operación de 40 paneles solares en la Presidencia Municipal, como parte del Programa de Eficiencia Energética para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Esta medida permitirá un ahorro anual estimado de hasta 225 mil pesos mediante generación distribuida.

El proyecto fue ejecutado por la Agencia de Energía del Estado de Jalisco (AEEJ), que reacondicionó el sistema fotovoltaico y realizó las adecuaciones eléctricas necesarias para su interconexión a la red. La siguiente etapa contempla la activación de 12 módulos solares en el Mercado Municipal, actualmente en desuso.

Durante el arranque, el titular de SEDES, Manuel Herrera Vega, destacó que el gasto energético anual del municipio ronda los 4 millones de pesos, cifra que podría reducirse hasta en un 50 por ciento con esquemas de eficiencia y generación solar. Como parte del diagnóstico, se evaluaron 11 instalaciones municipales, entre ellas el DIF, Casa de la Cultura, Centro de Salud, Comandancia de Policía, Asilo, Auditorio, dos pozos de agua potable y la planta potabilizadora, esta última responsable de más de la mitad del consumo energético, con una erogación superior a los 2.3 millones de pesos anuales.

Los análisis técnicos indican que para cubrir el 100 por ciento del consumo anual se requeriría una inversión de entre 11.5 y 12.7 millones de pesos, equivalente a la instalación de aproximadamente mil 208 paneles solares.

SEDES continuará brindando acompañamiento técnico para estructurar proyectos fotovoltaicos en el resto de las instalaciones evaluadas, con el objetivo de reducir el gasto público, impulsar el uso de energías limpias y fortalecer la transición energética en Jalisco.

Ixtlahuacán del Río forma parte de los 55 municipios que participan en este programa, cuyo consumo total de energía equivale a 1.1 gigawatts hora al año.