Se fortalece el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Jalisco con nuevas asesoras ciudadanas

El Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco (OPPMJ) reforzó su estructura con la integración de nuevas asesoras y especialistas ciudadanas, en el marco de su Vigésima Tercera Sesión Ordinaria, como parte de su compromiso por consolidar una democracia paritaria y libre de violencia en la entidad.

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Jalisco (Cortesía)

La sesión fue presidida por Fabiola Loya Hernández, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) y presidenta del Observatorio, acompañada por integrantes permanentes como Paula Ramírez Höhne, consejera presidenta del IEPC, y Carlos Manuel Rodríguez Morales, fiscal especializado en delitos electorales.

Incorporaciones estratégicas

Durante la sesión se formalizó la llegada de Marcela Zárate Llamas, recién designada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para el periodo 2025–2027, quien se suma como integrante permanente y Secretaría Técnica del organismo.

Asimismo, se integró la Diputada Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez, con el fin de fortalecer la coordinación con el Poder Legislativo y asegurar la transversalidad de la agenda de igualdad.

“La incorporación de la Magistrada Zárate Llamas y la apertura al Congreso del Estado, a través de la Diputada Ávila, constituye una oportunidad estratégica para fortalecer la coordinación interinstitucional y reiterar nuestro compromiso con una democracia paritaria y libre de violencia para todas las mujeres”, señaló Loya Hernández.

Nuevas asesoras ciudadanas

En la categoría de Ciudadanía se sumaron las expertas Nancy García Vázquez y Jessica Cisneros Martínez, mientras que en la categoría de Sociedad Civil se incorporaron Elia Estefanía Martínez Sánchez (CLADEM) y Daniela Monserrat Hernández Ramírez (Las Paritaristas).

Las designaciones se realizaron a través de una convocatoria pública, y las integrantes participarán con un nombramiento honorífico, aportando su experiencia en materia de género, derechos humanos y participación política.

Avances y próximos pasos

Con estas incorporaciones, el OPPMJ fortalecerá su capacidad para elaborar diagnósticos y estrategias enfocadas en prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

La titular de la SISEMH anunció que, conforme al convenio de colaboración vigente, en los próximos días se publicará el Informe Cuatrimestral correspondiente al avance del Plan Anual de Trabajo del Observatorio, que abarca los meses de agosto a septiembre.

El Observatorio reiteró su compromiso interinstitucional para garantizar el respeto, protección y pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en Jalisco.