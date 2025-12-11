Morena y MC avalan crear el delito de violencia vicaria en Jalisco

Itzul Barrera y Candelaria Ochoa, promoventes de las reformas al Código Penal. El dictamen tiene que presentarse a votación de los 38 legisladores.

Con cuatro votos a favor y un voto en abstención, la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso de Jalisco, aprobó reformas en los Códigos Civil y Penal para tipificar el delito de violencia vicaria como un delito autónomo.

Las legisladoras Candelaria Ochoa e Itzul Barrera, de Morena y las de MC, Montserrat Pérez Cisneros y Adriana Medina, votaron a favor y la única abstención fue de la emecista Celenia Contreras.

La iniciativa fue presentada en junio de este año por las legisladoras Candelaria Ochoa, Tonantzin Cárdenas, Itzul Barrera y Valeria Ávila. La reforma establece que la violencia vicaria es la que sufre una mujer por parte de un hombre que usa a sus hijas o hijos para seguir dañando a una madre.

“A mi me da mucho gusto que aprobemos este dictamen el día de hoy, porque fue propuesto desde el 26 de junio de 2025. Hemos tenido algunas mesas de trabajo con ustedes y otras con colectivos y, sobre todo, las proponentes hemos discutido de manera muy amplia este tema. Creo que tenemos una deuda con las mujeres de Jalisco y especialmente con las que viven este tipo de violencia y estamos correspondiendo con la aprobación de la misma”, precisó.

La coautora de la iniciativa, Itzul Barrera, diputada de Morena, resaltó la importancia de reconocer la violencia vicaria como un delito específico en Jalisco, lo que recoge también la postura de colectivas que defienden a las mujeres, como el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.

“Yo estoy muy emocionada de que por fin las mujeres vayan a tener justicia en el estado de Jalisco, que por fin vayamos a tener en el Código penal con el delito de violencia vicaria y que todas las mujeres que están allá afuera que les ejercen violencia a través de sus hijas y de sus hijos, hoy puedan estar resguardadas a través del Código Penal, del Código Civil y no solo a través de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Me parece que es un triunfo para las mujeres que esta Legislatura si haya logrado cambiar el Código Penal”, expresó.

Estas reformas que establecen el delito de violencia vicaria aún deben votarse en una sesión del pleno del Congreso.