Quieren que Jalisco se anticipe a una crisis de escasez de agave en 2032

Martín Franco Cuevas es representante del distrito 3 de la región Altos Sur. Además de político, siembra agave en Tepatitlán.

Del total de agave que se planta en los estados que tienen denominación de origen del tequila, en Jalisco se planta 83%. Por ello, el diputado de Morena, Martín Franco Cuevas, puso en la mesa un problema que puede repercutir en 2032 y por ello hay que anticiparse a ello.

En este momento hay un excedente de agave plantado en Jalisco, sin embargo, justo por esa plantación de agave en demasía, muchos campesinos no han plantado agave en 2024 y en este 2025. Si eso sigue así, habrá problemas de escasez en siete años y eso va a repercutir en la producción de tequila.

Franco Cuevas pidió que, en el presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del estado, para 2026, se destine una bolsa de recursos para dar estímulos económicos a quien siembre agave en forma planificada.

“Jalisco necesita apoyo económico, el campo está muy dañado, está dolido porque no ha habido apoyo financiero para el campo, ya sea en especie o en los precios de producción, pero sí necesitamos, estamos viendo que, en el tema del agave, tenemos muchos temas que, aunque seamos gobierno del estado, le podemos aportar también al tema del agave”, subrayó el legislador.

El diputado del distrito 3, quien siembra agave en Tepatitlán y es líder de El Barzón Agavero en Los Altos, expuso que el gobierno de Jalisco puede prevenir un problema que afectaría a la industria del tequila en algunos años.

“Hoy les digo lo mismo, veo venir el otro tema del agave, la escasez del agave y si Jalisco, que tenemos 83% de la producción, necesitamos motivar a nuestros productores agaveros para que sí sigan en 2026 plantando y no dejarle todo a la industria tequilera. La industria tequilera va haciendo su estructura, pero sí necesitamos una reglamentación, que la SADER también le entre y no le deje todo al Consejo Regulador y a toda la Cámara”, dijo.

En el Presupuesto estatal 2026 para el campo hay recursos para el apoyo de maiceros y productores de leche, pero no se incluye ningún subsidio para quienes plantan agave.