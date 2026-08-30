Exigen acciones inmediatas para localizar a desaparecidos en Jalisco

La marcha llegó a Palacio de Gobierno, donde hablaron familiares y voceros de colectivos.

Las avenidas de Chapultepec y Juárez fueron recorridas este domingo por familiares de personas desaparecidas, activistas e integrantes de colectivos de búsqueda, en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemora el 30 de agosto.

Durante la marcha que partió a las 9:30 horas desde la Glorieta de las y los Desaparecidos, los familiares exigieron la localización de sus seres queridos, denunciaron la impunidad en las investigaciones y reclamaron a las autoridades acciones inmediatas de búsqueda en vida.

Los manifestantes también exigieron la creación de una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas autónoma y con presupuesto suficiente.

Según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD), en Jalisco permanecen desaparecidas o no localizadas 16 mil 192 personas, al 31 de julio de 2026.

Al llegar a Palacio de Gobierno, varios familiares tomaron el micrófono para denunciar la falta de resultados, el rezago en los servicios forenses y la burocracia que, aseguran, enfrentan durante la búsqueda de sus hermanos, esposos o hijos o sus padres.

En la movilización participaron integrantes de colectivos como Luz de Esperanza, Fundej (Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco), Entre el Cielo y Tierra, Guerreras de San Miguel, Altos Sur en Busca de Ti y Madres Buscadoras. En total, participaron alrededor de 1,200 manifestantes.

Al frente de la marcha se colocó una gran bandera de México y le siguieron lonas y carteles con las fotografías de personas desaparecidas.

María Cristina Herrera relató durante el mitin el caso de su hijo, Juan Carlos Rivera Herrera, desaparecido el 5 de agosto de 2022 en un consultorio de Jardines de Nuevo México, en Zapopan.

Según explicó, hombres armados se llevaron a Juan Carlos frente a su esposa y a su hija, quien entonces tenía cuatro años.

“Sabemos la persona quién se lo llevó. La Fiscalía ya sabe quién y no han hecho absolutamente nada. […] Desconfío de la autoridad bastante, porque yo a la persona que se llevó a mi hijo lo he visto cómo los policías lo cuidan a él, en vez de cuidar a la ciudadanía”, denunció.

Adriana Ornelas Gutiérrez, exvocera de Madres Buscadoras, también denunció la falta de avances en el caso de su hijo, Paulo Gabriel Sánchez Ornelas, de 21 años, desaparecido desde hace dos años y ocho meses.

Quieren una fiscalía autónoma

Héctor Flores González, cofundador del colectivo Luz de Esperanza, cuestionó la actuación de las instituciones encargadas de buscar a las personas desaparecidas.

“¿Dónde están las autoridades que deberían de estarlos buscando? ¿Dónde están las acciones de búsqueda inmediatas? ¿Dónde están las acciones de investigación? […] En el país no existe ni una sola fiscalía especializada como lo marca la ley, ni una sola. Puede haber varias de nombre, pero no existe ni una sola”, expresó.

El activista señaló que en Jalisco la creación de una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas ya fue aprobada en comisiones, pero todavía requiere presupuesto para operar.

“Esperamos que pueda entrar en este presupuesto […] porque si no, compañeras y compañeros, nos vamos a quedar mínimo dos años más sin fiscalía especializada”, advirtió.

Marta Leticia García, conocida como Marlety García, representante del colectivo Entre el Cielo y Tierra, centró su intervención en la necesidad de que las autoridades prioricen las búsquedas en vida.

Cuestionó el tiempo que transcurre antes de que las familias reciban información sobre personas fallecidas que permanecen sin identificar en instalaciones forenses.

“Nosotros exigimos la búsqueda inmediata en vida, porque ha pasado casos que el Semefo avisa que hay un familiar desaparecido y el médico forense dice que tiene ocho meses de evolución cadavérica cuando esa persona tiene cinco, seis u ocho años de desaparecida”, señaló.

García también alertó sobre la desaparición de adolescentes y niños.

“Ahorita se están llevando a nuestros niños, niñas y adolescentes. La edad ha variado, se lo llevan de 12 a 16 años. Es el índice más grande que tenemos de desapariciones”, afirmó.

Héctor Águila Carvajal, padre de Héctor Águila Corona, reclamó acciones concretas de búsqueda en vida y la creación de una fiscalía especializada autónoma.

“En este día yo quiero que llegue este mensaje al gobierno municipal, estatal y federal para que de una vez por todas hagan algo. ¿Dónde está el gobierno para hacer acciones concretas de búsqueda en vida de nuestros hijos? No es justo. Que de una vez por todas haga esa fiscalía en personas desaparecidas autónoma”, aseveró.

En la movilización estuvo presente Francelia Hernández Cuevas, secretaria técnica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI), quien explicó las funciones de acompañamiento jurídico y psicológico de la institución.