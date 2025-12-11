Tonalá impulsa ampliación del Macrobús; propone nueva Línea 6 elevada hacia el Aeropuerto

El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, informó que avanza la planeación para que el Macrobús llegue finalmente al municipio, una de las zonas que, según dijo, ha sido históricamente relegada en materia de transporte público.

Tras el arranque de la Línea 4 en Tlajomulco, autoridades estatales y municipales realizaron un recorrido técnico para revisar los trazos preliminares de la extensión hacia Tonalá. El proyecto contempla una inversión aproximada de mil 230 millones de pesos, principalmente para colocar concreto hidráulico en Prolongación Tonaltecas.

Chávez informó que su administración busca que el sistema no termine en los límites del Cerro de la Reina, sino que avance sobre avenida Tonaltecas y entre a avenida Tonalá, donde se instala el tianguis. “La idea es que ingrese por avenida Tonalteca… pero ya no con carriles confinados, será por la parte derecha”, explicó.

El alcalde añadió que también presentó una propuesta para conectar esta extensión con la Línea 3 del Tren Ligero a través de Tlaquepaque: “Propuse meternos por avenida Tonalá hasta la Central Camionera… nos da el derecho de vía de más de 40 metros”.

Además del avance en la ampliación del Macrobús, Chávez reveló que Tonalá impulsa un proyecto de transporte masivo adicional: una Línea 6 elevada que conectaría la Línea 3 en la Central Camionera con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara a través del Periférico.

“Lo que ya le llamamos la Línea 6… que corra elevado por todo el Periférico y que termine en el aeropuerto”, detalló. Indicó que el planteamiento ya fue compartido con la Presidenta de México: “Ella me pidió que maduráramos el tema de la Línea 4… y enseguida empezamos a ver este tema de la Línea 6”.

De concretarse los proyectos, añadió el alcalde, Tonalá y la zona oriente de la ciudad quedarían integrados al 100% al sistema de transporte masivo.

Escasez de rutas alimentadoras afecta a vecinos de Tonalá

El alcalde afirma que varias rutas han sido retiradas o quebraron; exhorta a Movilidad a reorganizar el sistema. La disminución de rutas alimentadoras del transporte público está afectando a Tonalá, Tlaquepaque y Guadalajara Oriente, señaló el alcalde Sergio Chávez.

“Se han quitado líneas, rutas que han quebrado… hay muchas quejas”, lamentó.

Esta situación, dijo, ha obligado a miles de personas a adquirir un vehículo propio: “Por eso cada día vemos más vehículos; la gente hace el esfuerzo, compra un carrito porque el transporte público no está funcionando”.

Chávez reiteró que se necesita una reestructuración integral del sistema para garantizar servicio en zonas donde actualmente no llega.