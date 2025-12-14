Deja Subsecretaría de Derechos Humanos legado artístico por la paz en Tlajomulco

Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco impulsó la creación de un Mural Colaborativo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, una intervención artística que busca promover la apropiación del espacio público y celebrar la diversidad y la dignidad humana.

La actividad formó parte del Festival Mosaico Humano y contó con la participación de 60 ciudadanas y ciudadanos pertenecientes a diversos grupos prioritarios, albergados en la Subsecretaría de Derechos Humanos, así como vecinos y organizaciones civiles.

De manera simultánea a la intervención artística, se llevó a cabo una estrategia de limpieza y acondicionamiento urbano en el paso a desnivel ubicado en la Avenida Concepción y Camino a Unión del Cuatro, con el objetivo de transformar el espacio en un punto de encuentro comunitario.

La jornada inició con la participación activa de la comunidad y se formalizó con el pincelazo inaugural, al que se sumaron autoridades estatales y municipales. El evento fue encabezado por Alberto Bayardo Pérez Arce, subsecretario de Derechos Humanos, quien destacó el papel del arte como una herramienta de cohesión social.

“Este mural es un testimonio de que la construcción de la paz y el respeto a la diversidad no es una tarea exclusiva del gobierno, sino un acto de corresponsabilidad ciudadana. Cada color y cada figura que hoy vemos aquí representa una identidad que debe ser visible, digna y protegida en Jalisco”, expresó el funcionario.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal participaron en el corte de listón simbólico, reforzando el vínculo entre el arte comunitario y la política pública en materia de derechos humanos.

La actividad concluyó con la firma colectiva de la obra y una fotografía oficial, como símbolo de que el mural pertenece a toda la comunidad. La Subsecretaría de Derechos Humanos reiteró su agradecimiento a la ciudadanía por sumarse a esta iniciativa, que se consolida como un nuevo referente visual de la cultura de derechos en el estado.