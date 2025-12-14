Estrena Aeropuerto de Guadalajara vuelo directo a Montreal

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara dio la bienvenida al primer vuelo directo procedente de Montreal, Canadá, una conexión inédita para esta terminal aérea y que amplía las opciones de conectividad entre ambos países.

La ruta es operada por la aerolínea canadiense Air Transat y comenzó operaciones el 13 de diciembre de 2025, con dos frecuencias semanales a bordo de un Airbus A321.

Los vuelos parten de Montreal los jueves y sábados a las 19:00 horas, con llegada a Guadalajara a las 00:00 horas. En sentido inverso, las salidas desde la capital jalisciense se realizan los viernes y domingos a la 01:15 horas, con arribo a Montreal a las 07:10 horas.

El director del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Cryshtian Amador Lizardi, señaló que esta nueva conexión forma parte de la estrategia de crecimiento del aeropuerto en materia de conectividad, infraestructura y servicios.

Recordó que desde 2024 se inició la operación de rutas hacia Canadá, lo que ha permitido consolidar a Guadalajara como un punto estratégico para el mercado canadiense.

Con la incorporación del vuelo a Montreal, el aeropuerto alcanza 63 rutas operativas, de las cuales 10 fueron incorporadas durante 2025, como parte de su proceso de expansión y diversificación de destinos internacionales.

Por su parte, Sebastián Ponce, director de Ingresos de Transat, destacó que esta nueva conexión acerca a los viajeros canadienses al occidente de México y fortalece los vínculos con la comunidad mexicana que reside en Quebec, además de ampliar la oferta de viajes entre ambos destinos.

La secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, subrayó que la apertura de esta ruta confirma el interés sostenido del mercado canadiense por el estado y contribuye a generar nuevas oportunidades económicas, turísticas y culturales.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reiteró que continuará impulsando el fortalecimiento de la conectividad aérea en las regiones donde opera, mediante infraestructura aeroportuaria y servicios orientados a la atención del pasajero.