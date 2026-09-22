Académicos de 13 países analizarán 250 años de las relaciones EEUU-América Latina

Matti Steinitz, Olivia Maisterra; Melissa Amezcua y Wilfried Raussert, organizadores del Congreso de CALAS.

El aumento en las políticas intervencionistas de Estados Unidos en Latinoamérica generó el tema para el Congreso de Jóvenes Investigadores, organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS, por sus siglas en inglés) y el Instituto Histórico Alemán de la Universidad de Berkeley.

El encuentro titulado “250 años de vecindad conflictiva: las relaciones entre Estados Unidos y América Latina”, se realizará del 23 al 25 de septiembre en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y en el Museo de las Artes (MUSA), en la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Al Congreso acuden académicos de 13 países, entre ellos Brasil, Puerto Rico, Colombia, Perú, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos y México.

El director del CALAS, Wilfried Raussert, subrayó la importancia del tema del Congreso porque la geopolítica vive una fuerte transformación.

“Me parecen muy importante ahora esos estudios hemisféricos, especialmente en los tiempos que estamos viviendo ahora, porque hay una cambio geopolítico fuerte. Estamos observando cada día mas o menos una intervención de Estados Unidos en diferentes partes de América Latina: Venezuela, Ecuador y Cuba, así como amenazas en Colombia y a México. Entonces, creo que es importante tener esta investigación hemisférica y con un enfoque de estudios interamericanos en este Congreso”, precisó.

Melisa Amezcua Yepiz, coordinadora del Congreso en CALAS Guadalajara, aclaró que la revisión que se hará abarca 250 años en la historia de la vecindad entre Estados Unidos y México.

“Creo que uno de los propósitos centrales del Congreso y de tener este periodo tan amplio de análisis (250 años) es problematizar estas tendencias y hablar de los diferentes momentos y cómo en diferentes momentos a través de la historia, ha habido momentos de conflicto, de dominación, de asimetría y como en otros ha habido momentos de cooperación y de cierta articulación propositiva y dinámica, no necesariamente hablando de los gobiernos, sino de las poblaciones en estos territorios y de las dinámicas propias de estos territorios”, indicó, quien tambièn es consejera electoral en el estado.

Los organizadores señalaron que, ante la constante cancelación de visas como estrategia de presión política, Estados Unidos “puede sufrir un aislamiento” no solo económico y cultural, sino también en lo referente al intercambio académico, ya que muchos estudiantes e investigadores ya se la piensan dos veces para realizar su trabajo de ciencias sociales en territorio estadounidense.

En los tres días del Sexto Congreso de Jóvenes Investigadores del CALAS se revisarán temas como las asimetrías históricas entre Estados Unidos y México, la Guerra Fría, las migraciones y las transformaciones geopolíticas.

Entre las actividades en colaboración con el MUSA, se hablará también de arte, literatura, hip-hop, narrativas y contra-narrativas, por medio de la música y videos. El viernes 25 de septiembre se efectuará un panel con especialistas que hablarán sobre música y cine y se presentará el documental sobre Lin Fei Fei, muralista de origen chino residente en Sacramento, California.