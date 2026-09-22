Entrega Tlajomulco 112 apoyos a familias de personas ausentes

El Gobierno de Tlajomulco entregó este 22 de septiembre 112 apoyos económicos bimestrales por un monto total de un millón 302 mil pesos a familias que enfrentan la ausencia de uno de sus integrantes, además de brindar acompañamiento psicosocial a 20 personas.

La entrega se realizó en coordinación con el Gobierno de Jalisco y el DIF estatal, como parte de las acciones dirigidas a familias de personas ausentes. De los apoyos otorgados en esta segunda jornada, 75 están relacionados con situaciones de ausencia y 37 corresponden a manutención.

Los recursos buscan contribuir a cubrir gastos de manutención, apoyo escolar y otras necesidades que enfrentan las familias ante la ausencia de uno de sus integrantes. En esta ocasión también se incorporaron apoyos para niñas y niños que, en algunos casos, quedan bajo el cuidado de sus abuelas o abuelos.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que los recursos económicos no resuelven por sí mismos la situación que atraviesan las familias, pero sostuvo que el municipio puede generar alternativas y facilitar el acceso a distintos apoyos.

“Entendiendo que es una de las situaciones más complejas que vive nuestro país, y hay que reconocerlo, necesitamos sumar todos los esfuerzos, todos los recursos que nos sean posibles y todo el corazón. Primero, por un lado, para buscar recuperar esa paz y tranquilidad que merecen las familias de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país; y, segundo, con quienes han vivido esta difícil, grave y compleja situación, tratar, en el límite de nuestros alcances, de buscar alternativas. Por eso tocamos las puertas con el gobernador Pablo Lemus, quien les manda también un abrazo, un saludo, para poder hacer de este programa una realidad”, expresa.

Además del apoyo económico, el DIF Tlajomulco cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por una trabajadora social, una abogada y una psicóloga para atender a las familias durante los procesos derivados de la ausencia de un familiar.

La directora del DIF municipal, Anabel Rubio, explicó que este equipo brinda orientación jurídica y apoyo psicológico, además de canalizar dudas y acompañar a las familias ante las circunstancias que enfrentan.

La presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman Arriero, señaló que la atención no debe limitarse a la entrega de recursos y aseguró que el organismo mantiene abiertas sus puertas para las familias.

“Simplemente decirles que no están solos ni solas, que tienen un DIF de puertas abiertas que va a buscar las mejores oportunidades para ustedes; que por eso tengo que agradecer al presidente municipal, que siempre nos ha apoyado con nuestro programa Tu Alimentación Siempre Cerca, donde tienen una despensa; que ahora, gracias al gobernador, tenemos este gran programa y que nuestra gran responsabilidad es eso: acompañarlos en este dolor tan grande”, destacó.

La segunda jornada representa un aumento respecto a la primera entrega, realizada el 17 de septiembre, cuando se otorgaron 66 apoyos económicos por 762 mil pesos: 52 relacionados con situaciones de ausencia y 14 destinados a manutención.

En esta segunda etapa también se brindaron 20 acompañamientos psicosociales a familias que requieren atención especializada.