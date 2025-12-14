La zona comercial de Obregón atrae clientes por los precios y luce saturada

Aspecto de las compras navideñas en la calle Obregón, en San Juan de Dios. Encontrar estacionamiento es una proeza.

Ir de compras navideñas a la zona comercial de la calle Obregón, en el barrio de San Juan de Dios requiere una dosis doble de paciencia.

Si va en auto, encontrar estacionamiento es muy complicado. Lo mejor es acudir en transporte público, en un taxi o en auto de plataforma, porque de lo contrario va a tardar hasta 20 minutos solo en estacionarse.

La ventaja de comprar juguetes, ropa, accesorios, tenis o perfumes, es el precio.

Francisco Medrano acudió desde la colonia Tabachines y tuvo suerte para estacionarse, pero se encontró con los negocios y las calles llenas.

“Está saturado, todo está saturado, apretado, muy incómodo. Venimos en vehículo, me quedé en una cuadra y media. Hay unos precios de remate, pero como estamos en Navidad está bien elevado todo. Venimos a Obregón porque supuestamente es el lugar más bara que encontramos por ahorita. En realidad, sí se ocuparía asignar más elementos de tránsito, que estuviera Vialidad a todo lo que da”, dijo.

Los puestos de juguetes se instalan en las banquetas y eso complica el paso de clientes. David González, vende las figuras de moda en la vía pública, como Messi o Mbappe de plástico, en 170 pesos o muñecas de la película “Las Guerreras del K Pop”, en 250 pesos.

“El futbolista es muy pedido, ahorita por el Mundial que viene, se ha estado vendiendo mejor. Salen en 170 pesos, no es de ninguna marca, es genérico. Las muñecas son de una película muy mencionada en una plataforma. Es de K Pop, esas salen en 250 (pesos)”, subrayó.

Las figuras de Messi o Mbappé son muy populares, a 170 pesos. Se venden en las banquetas.

Paula Mendoza acudió a Obregón a comprarle juguetes a sus dos nietos y pese a la aglomeración, dijo que cada Navidad es donde acude a las compras de fin de año.

“Hay muy buenos (precios) no está ni caro, ni barato, apenas para la economía de uno. Ahorita no he comprado, he visto precios primero. Mi presupuesto es de dos mil pesos para dos niños. Casi no vengo a Obregón, solo en estas fechas, en Navidad sí vengo”, relató.

Pese a que el comisario de Seguridad de Guadalajara, Ismael Ramírez Méndez, anunció un operativo especial en la zona comercial de Obregón, la realidad es otra. En el recorrido que hicimos este fin de semana, no observamos ni policías municipales y mucho menos policías viales que ordenen los cruceros.