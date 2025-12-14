Refuerza Tlajomulco medidas ambientales ante riesgos de contaminación en temporada invernal

Con la llegada de la temporada invernal, el Gobierno de Tlajomulco puso en marcha un conjunto de acciones preventivas para proteger la calidad del aire y reducir riesgos a la salud de la población, entre las que destacan la veda temporal de ladrilleras, recorridos de vigilancia en ejidos y delegaciones, control del flujo vehicular, jornadas de descacharrización y limpieza urbana, así como actividades de concientización ciudadana.

Estas medidas fueron delineadas durante un plenario encabezado por la Dirección de Gestión del Medio Ambiente, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), dependencias municipales e instituciones educativas, con el objetivo de fortalecer la prevención y la capacidad de reacción ante posibles episodios de contaminación atmosférica.

El director de Gestión del Medio Ambiente, Emmanuel de Jesús Arriero Gutiérrez, explicó que las mesas de trabajo buscan acordar lineamientos que permitan reforzar las políticas públicas enfocadas en la salud pública y el cumplimiento de la normatividad ambiental, además de impulsar la participación ciudadana mediante acciones informativas y educativas. También se destacó la coordinación interinstitucional para la detección y atención de quemas ilícitas durante esta época del año.

Por su parte, Elizabeth Durán Chávez, directora de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de la Semadet, advirtió que desde el inicio oficial de la temporada invernal, el pasado 15 de noviembre, se han registrado condiciones atmosféricas como las inversiones térmicas, que dificultan la dispersión de contaminantes y favorecen la mala calidad del aire.

La funcionaria detalló que una contingencia ambiental se activa cuando los niveles de ozono superan los 150 IMECAS por más de dos horas consecutivas, mientras que en el caso del material particulado PM10 se declara una precontingencia cuando los valores se mantienen por arriba de 120 IMECAS durante ese mismo periodo. Los niveles críticos, precisó, se alcanzan al superar los 150 IMECAS.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre la calidad del aire, evitar cualquier tipo de quema durante la temporada decembrina y reducir, en la medida de lo posible, actividades que generen emisiones contaminantes, como una acción corresponsable para proteger la salud colectiva.