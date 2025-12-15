Condenan a 30 años de prisión a hombre por asesinar a su tío de 32 heridas de arma blanca

Recibió condena de 30 años por el asesinato de su tío

La Vicefiscalía Regional con sede en Autlán de Navarro logró que un hombre acusado de asesinar a su tío, recibiera una sentencia de 30 años de cárcel por el delito de parricidio.

Los hechos, según informó la Fiscalía del Estado, ocurrieron el 24 de septiembre de 2022, en un domicilio de la colonia Santa Cecilia, en el municipio de El Grullo.

Ese día, el ahora sentenciado Leonardo “N” tuvo una violenta discusión con la víctima, además de expresarle amenazas y luego de ello, tomó un objeto punzocortante con el que lesionó en 32 ocasiones a su familiar.

El motivo de las rencillas del agresor con su familiar no fue aclarado por la Fiscalía ni tampoco las circunstancias en las que fue capturado.

Por el lugar en donde se perpetró el crimen, el caso fue seguido por la Vicefiscalía de Autlán, que se encargó de formular la imputación contra Leonardo “N” y de darle seguimiento al proceso penal al que se le vinculó.

Al concluir las investigaciones, el juez que conoció del caso dictó sentencia condenatoria por el delito de parricidio, debido al lazo consanguíneo que el señalado guardaba con la víctima, y le impuso una pena de prisión de 30 años y el pago de reparación del daño por un monto de 486 mil 873 pesos.