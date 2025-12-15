Derecho en Perspectiva: El contrato que firmas al rentar y que puede evitarte un juicio

H

Karina Santillán Cano, abogada y columnista legal ciudadana

En México, rentar una casa o un departamento debería ser simple, tal cual pagas, vives, cumples, y si algo sale mal, se arregla. Pero todos conocemos el “México real” donde existen depósitos que “se evaporan”, rentas que se atrasan de manera indefinida, daños al inmueble, aumentos discutibles y conversaciones que empiezan civilizadas y terminan en bloqueo de WhatsApp. Muchas veces el problema no es que no haya razón, sino que el camino para resolverlo se siente tan largo, tan costoso, y tan desgastante, que la gente se resigna.

Por eso vale la pena hablar de un recurso que existe, que casi nadie aprovecha y que es oro puro para evitarte conflictos y demandas: los mecanismos alternos de solución de conflictos, a través del Instituto de Justicia Alternativa (IJA), que fue creado justamente para evitar que conflictos cotidianos, como los de arrendamiento, terminen saturando los tribunales, en pocas palabras es, en lugar de brincar directo a juicio si hay algún incumplimiento en tu arrendamiento, puedes sentarte con la otra parte en el IJA, para construir un acuerdo que funcione para las dos partes; importante hacer énfasis que el IJA no es exclusivo de los contratos de arrendamiento, también funciona para muchos otros conflictos legales del día a día, pero en materia de rentas, su utilidad es particularmente alta y poco conocida.

La parte interesante y la que cambia el juego es esta: este convenio es accesorio de tu contrato de arrendamiento y se firma al mismo momento, por lo que lo dejas asegurado desde un inicio, y los convenios que se logran mediante estos mecanismos, pueden sancionarse y registrarse para quedar equiparados a sentencia ejecutoriada, lo que significa que, si alguien incumple, ya no estás parado en un “te prometo que te voy a pagar”, sino en un documento con estructura jurídica para exigir cumplimiento.

Esto es especialmente útil en conflictos de arrendamiento, donde los desacuerdos suelen surgir por pagos, depósitos, daños, entregas del inmueble o terminación del contrato. Y llevar estos temas directamente a juicio suele implicar tiempo, dinero y desgaste emocional, en cambio, un acuerdo bien construido puede cerrar el conflicto de la forma más rápida y ordenada.

Desde Derecho en Perspectiva, la idea es muy clara, y es pensar en la PREVENCIÓN. No solo firmar un contrato, sino dejar prevista una ruta para resolver desacuerdos sin destruir la relación ni gastar posibles años en tribunales.

Porque el mejor conflicto no es el que se gana, sino el que se evita.

@KaarinaCano