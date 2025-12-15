Tlaquepaque impulsa el arte del vidrio soplado con talleres gratuitos y exposición

Con el objetivo de acercar al público a una de las técnicas artesanales más antiguas y expresivas, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a través de la Dirección de Desarrollo Artesanal y Turístico, ofrece talleres gratuitos de vidrio soplado, así como una exposición integrada por 40 piezas elaboradas con este material, en el Centro de Atención al Turista (CAT).

El director de Desarrollo Artesanal y Turístico, Arwin Armando Matanael Ramos Casas, informó que del mes de diciembre y hasta el 3 de enero de 2026, el CAT será sede de la exposición “El trencadís mexicano de vidrio soplado”, una propuesta del artista Aldo Villarello que combina técnicas de vidrio soplado, vitrales y mosaicos, dando como resultado un diálogo entre tradición y arte contemporáneo.

Además de la exhibición, el funcionario destacó que se imparten talleres gratuitos todos los días, en un horario de 12:00 a 18:00 horas, donde las y los asistentes pueden experimentar de primera mano el proceso creativo, elaborar sus propias piezas y conocer el trabajo artesanal del vidrio y el mosaico desde una perspectiva práctica y accesible.

Por su parte, Aldo Villarello, artista con más de 40 años de trayectoria, explicó que la exposición está dedicada al trencadís, una técnica de origen europeo y estadounidense cuyo nombre proviene del catalán y significa “roto”. A través de esta muestra, el creador busca invitar al público a conocer el mosaico moderno, fomentar la visita a Tlaquepaque y generar un acercamiento directo con esta expresión artística.

El artista señaló que la mayoría de las piezas se encuentran a la venta, mientras que algunas forman parte de una colección especial. Todas las obras, subrayó, están elaboradas con materiales locales de Tlaquepaque, lo que añade un valor cultural adicional y reafirma el uso y adaptación de esta técnica artesanal en México.

Villarello agregó que quienes participen en los talleres y deseen realizar su propia pieza podrán hacerlo mediante un costo de recuperación del material. El vidrio, detalló, es soplado y se proporciona la base de madera, así como las herramientas necesarias para el proceso creativo.

La exposición y los talleres se realizan en el Centro de Atención al Turista (CAT), ubicado en Del Ejército #15, Plaza Springfield, con un horario de lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas, y sábados y domingos de 10:00 a 19:00 horas.