Arranca en Zapotlán el Grande el Operativo Vacacional 2025 y Montaña Blanca

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y de quienes visitan las zonas montañosas durante el periodo vacacional e invernal, autoridades de los tres niveles de gobierno dieron el Banderazo de Arranque del Operativo Vacacional 2025 y del Operativo Montaña Blanca en el municipio de Zapotlán el Grande, como parte de un despliegue interinstitucional de prevención y vigilancia en la región.

Inicia Operativo Vacacional 2025 y Operativo Montaña Blanca en Zapotlán el Grande (Cortesía)

Durante el acto protocolario, el Comandante Ignacio Aguilar Jiménez, Director de Operaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), quien acudió en representación del Director General Sergio Ramírez López, subrayó que la coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales es un eje fundamental para proteger la vida de la población y de los visitantes durante esta temporada de alta afluencia.

Aguilar Jiménez explicó que la Unidad Estatal participa y coordina diversos dispositivos estratégicos, entre los que destacan el Operativo Carretero, el Operativo de Eventos Religiosos, el Operativo Decembrino de Fogatas y Pirotecnia, y de manera prioritaria en esta región, el Operativo Montaña Blanca, enfocado en la zona del Parque Nacional Nevado de Colima, uno de los principales destinos turísticos de montaña en el estado.

El Operativo Montaña Blanca contempla la instalación de filtros de seguridad, un monitoreo meteorológico permanente, la difusión de información preventiva y, en caso de ser necesario, la implementación de cierres o evacuaciones preventivas, con el fin de reducir riesgos y proteger tanto a visitantes como a la población local.

Las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a quienes planean acudir a zonas de montaña para que actúen con responsabilidad, sigan las recomendaciones oficiales y eviten exponerse a condiciones de riesgo, especialmente ante cambios bruscos de clima, bajas temperaturas y poca visibilidad.

En ese sentido, reiteraron la importancia de informarse previamente sobre las condiciones climatológicas, respetar en todo momento los cierres y restricciones de acceso, evitar visitas nocturnas o durante mal tiempo, utilizar ropa térmica y calzado adecuado, no consumir bebidas alcohólicas y mantenerse atentos a posibles síntomas de hipotermia. Asimismo, se exhortó a no encender fogatas en áreas no autorizadas, informar a familiares sobre la ruta y horario de visita, y atender en todo momento las indicaciones del personal de Protección Civil.

El evento fue encabezado por autoridades federales, estatales y municipales, así como representantes de corporaciones de seguridad y de las Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de la región.

Con estas acciones, la UEPCBJ refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con los municipios y dependencias de los tres órdenes de gobierno, priorizando la prevención y la protección de la vida, con la meta de alcanzar un periodo vacacional e invernal con saldo blanco.