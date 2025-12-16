Ayuntamiento de Zapopan aprueba Presupuesto de Egresos 2026 con aumento de 6.1%

El pleno del Ayuntamiento de Zapopan aprobó por mayoría el Presupuesto de Egresos del municipio para el ejercicio fiscal 2026, el cual asciende a 13 mil 147 millones 854 mil 362 pesos, lo que representa un incremento del 6.1 por ciento en comparación con el presupuesto ejercido durante el año en curso, que supera los 12 mil millones de pesos.

El presidente municipal, Juan José Frangie Saade, destacó que 75 por ciento del presupuesto estará destinado a obras prioritarias para el municipio, con énfasis en infraestructura, programas sociales y atención a los sectores más vulnerables.

“Estamos reforzando de manera importante los programas dirigidos a las mujeres, como Mujeres Cuidadoras. En materia de obras, vamos a concluir los 200 kilómetros faltantes y a llevar infraestructura a donde más se necesita. El 75 por ciento del presupuesto del próximo año se destinará a obras prioritarias”, subrayó el alcalde.

Entre los rubros que registrarán un incremento significativo para 2026 se encuentran el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud, el Sistema DIF Zapopan, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, así como la Comisaría de Seguridad Pública.

En el apartado de salud, la regidora Lizzet González resaltó que Zapopan es el único municipio que destina 100 millones de pesos a su OPD de Salud, lo que, dijo, refleja una apuesta clara por los servicios esenciales y el bienestar comunitario. “Este presupuesto responde a las necesidades reales del municipio, fortalece la atención a las infancias y la construcción comunitaria. Vamos a demostrar que los programas llegarán a quienes más lo necesitan”, afirmó.

Por su parte, el regidor Gerardo Rodríguez señaló que el incremento presupuestal es resultado de un trabajo de continuidad de más de una década. “Este presupuesto es el reflejo de 10 años de trabajo enfocado en el bienestar de la ciudadanía. Contar con más de 13 mil millones de pesos demuestra que se están haciendo bien las cosas”, puntualizó.

En materia de seguridad, el presupuesto contempla un fortalecimiento de la Comisaría de Seguridad Pública, con más elementos, mejor capacitación y mayor equipamiento, para lo cual se destinarán mil 548 millones 400 mil 573 pesos.

Con la aprobación de este Presupuesto de Egresos, el Gobierno de Zapopan reafirma su compromiso de generar condiciones de igualdad, seguridad y dignidad para las y los habitantes del municipio, a través de obras públicas, programas sociales y acciones que impacten de manera directa en la calidad de vida de la población.