DIF Jalisco realiza convivencia navideña en la Comisaría de Reinserción Femenil

En un ambiente de cercanía, acompañamiento y solidaridad, alrededor de 400 mujeres de la Comisaría de Reinserción Femenil participaron en una convivencia navideña organizada por el Sistema DIF Jalisco, en la que compartieron alimentos, disfrutaron de música en vivo y recibieron un obsequio con artículos de uso personal.

La jornada fue encabezada por Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Jalisco, y se llevó a cabo en coordinación con la fundación Compartiendo Esperanza y el Sistema DIF Zapopan, con la participación de un grupo artístico de la Secretaría de Cultura de Jalisco, que amenizó el encuentro.

Durante la visita, y a través de la Dirección General del Registro Civil del Estado, se realizó la entrega de documentos de identidad a 11 personas, entre ellas menores de edad y una mujer adulta, en presencia de autoridades del Sistema DIF Jalisco y de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, como parte de las acciones para garantizar el derecho a la identidad y fortalecer los procesos de reinserción social.

En su mensaje, Maye Villa destacó el compromiso del Gobierno del Estado con las personas privadas de la libertad, al señalar que el trabajo institucional busca atender de manera cercana sus necesidades. “Tenemos un compromiso grande desde el Estado y lo único que quiero que sepan es que estamos trabajando con todas y todos ustedes, viendo de muy cerquita sus problemas y necesidades”, expresó.

Asimismo, anunció que en febrero de 2026 se llevará a la Comisaría una Brigada Yo Jalisco, la cual ofrecerá servicios integrales de salud, como parte de las acciones para mejorar el bienestar físico y emocional de la población interna.

En la convivencia también participaron Ángela Orozco, Presidenta de la fundación Compartiendo Esperanza, y Michelle Greicha Frangie, Presidenta del Sistema DIF Zapopan, quienes acompañaron la entrega de alimentos, bebidas calientes, botanas y un pequeño presente para las asistentes.

La comitiva fue recibida por José Antonio López Zaragoza, Director General de Prevención y Reinserción Social; Ana Patricia Guerrero García, titular de la Comisaría de Reinserción Femenil; Luis Rangel García, Director Técnico de DIGPRES; Diana Vargas Salomón, Directora General del Sistema DIF Jalisco; y Luis Fernando Morales Villarreal, Director General del Registro Civil del Estado de Jalisco.

Con estas acciones, el Sistema DIF Jalisco refrenda su compromiso de promover la inclusión, la dignidad y el acompañamiento social, fortaleciendo los procesos de reinserción y el respeto a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad.