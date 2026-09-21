Mónica Magaña propone “Menopausia Digna” para fortalecer atención integral en Jalisco

La diputada Mónica Magaña Mendoza presentó la iniciativa “Menopausia Digna”, un paquete de tres acciones legislativas con las que busca incorporar de manera expresa en la legislación de Jalisco la atención integral de las mujeres durante el climaterio y la menopausia.

Mónica Magaña (Cortesía)

De acuerdo con la legisladora, en Jalisco hay 825 mil 495 mujeres de entre 40 y 55 años, rango de edad en el que pueden presentarse cambios relacionados con estas etapas. A nivel nacional, señaló, más del 35 por ciento de las mujeres mayores de 40 años presenta síntomas, mientras que menos del 20 por ciento acude a recibir atención médica.

Magaña explicó que la propuesta surgió a partir del diálogo con la Comisión de Mujeres Industriales del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y de escuchar las experiencias de mujeres que atraviesan el climaterio y la menopausia.

“La menopausia digna quiere decir algo muy sencillo: que ninguna mujer tenga que aguantar en silencio lo que la medicina hoy ya sabe atender. Hoy buscamos que la Ley de Salud garantice atención integral durante el climaterio y la menopausia, con prevención, diagnóstico oportuno, orientación médica y acompañamiento especializado”, señaló.

La primera acción plantea adicionar el artículo 99 Bis a la Ley de Salud del Estado de Jalisco, con el objetivo de fortalecer y dar permanencia a la atención que brinda el sistema estatal de salud durante el climaterio y la menopausia. La reforma contempla acciones de promoción, prevención, diagnóstico, orientación médica y tratamiento, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas aplicables.

También propone la elaboración de protocolos y lineamientos específicos, así como las adecuaciones presupuestales necesarias para implementar estas acciones.

La iniciativa señala que la atención oportuna durante estas etapas también representa una estrategia preventiva, debido a que pueden aumentar los riesgos asociados con enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, incontinencia urinaria y afectaciones a la salud mental.

Como segunda acción, Magaña propuso declarar el 18 de octubre como Día Estatal de la Menopausia y la Etapa de Climaterio, con la finalidad de mantener el tema en la agenda pública y reforzar las acciones de información y concientización.

La tercera propuesta consiste en un exhorto a la Secretaría de Salud federal, al IMSS y al ISSSTE para construir una estrategia conjunta de atención integral y especializada para las mujeres durante el climaterio y la menopausia.

Durante la presentación, Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, consideró necesario abordar la menopausia como una etapa natural de la vida de las mujeres y fortalecer el acceso a información, escucha y atención profesional.

“Que ninguna mujer debería sentir que tiene que atravesar esta etapa sola, que pueda preguntar sin pena y decir cómo se siente sin ser minimizada, que encuentre escucha en su familia, comprensión en su trabajo y atención adecuada cuando la requiera”, expresó.

Por su parte, Beatriz Mora Medina, presidenta de la Comisión de Mujeres Industriales del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, destacó que los efectos del climaterio y la menopausia también alcanzan la vida laboral y económica de las mujeres, por lo que consideró necesario impulsar información, capacitación y mejores prácticas en los centros de trabajo.

“Necesitamos recursos para investigar, generar información, capacitar, prevenir y atender. Necesitamos que las mujeres sepamos qué está pasando con nuestro cuerpo, dónde buscar ayuda y saber cuáles son nuestras opciones para poder transitar en esta etapa informadas, acompañadas y sobre todo hacerlo con dignidad”, afirmó.

Antonio Lancaster Jones, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, manifestó el respaldo del sector industrial a la propuesta y planteó que la atención a estas etapas también debe incorporarse a la agenda empresarial, particularmente en las condiciones laborales de las mujeres.

“Mónica cuenta con todo nuestro apoyo en esta iniciativa, con todo nuestro respaldo para que esta ley no sea sólo una agenda pública, sino una agenda empresarial; que nosotros seamos corresponsables desde los lugares de trabajo de generar esas condiciones laborales para que las mujeres en esta etapa de menopausia puedan seguir trabajando y teniendo las mejores condiciones de salud”, señaló.

La legisladora sostuvo que la propuesta busca que la atención al climaterio y la menopausia quede establecida de manera expresa en la Ley de Salud, con protocolos, capacitación del personal y respaldo presupuestal.

El climaterio comprende la transición previa y posterior a la menopausia y puede estar acompañado de cambios físicos y emocionales, entre ellos alteraciones del sueño, modificaciones en el estado de ánimo, disminución de la densidad ósea y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

En la presentación también estuvieron Ivonne Sánchez, directora del Instituto de las Mujeres en Guadalajara; Ingrid Hernández, directora general de Desarrollo Estratégico de la Secretaría de Salud de Jalisco; Eduardo Gómez Sánchez, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara, además de representantes del sector empresarial, académico y de instituciones vinculadas con la salud y el bienestar de las mujeres.