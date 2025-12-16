Entrega Vero Delgadillo donativo a Nariz Roja para fortalecer atención a pacientes con cáncer

La Presidenta Municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, entregó un donativo de 400 mil pesos a la asociación civil Nariz Roja, recurso que será destinado a la adquisición de 22 camas para el albergue-escuela Sergio Gallegos, ubicado en la calle Hospital, con el objetivo de mejorar la atención a niñas, niños, mujeres y hombres que enfrentan el cáncer.

Entrega de apoyo a Nariz Roja A.C. (Cortesía)

Durante el acto, la alcaldesa subrayó que este apoyo permitirá brindar mejores condiciones de descanso y recuperación a las personas que se encuentran en tratamiento oncológico, al tiempo que reconoció la labor integral que realiza la asociación.

“En nuestro Gobierno buscamos impactar la vida de las personas y apoyar a quienes están haciendo cosas maravillosas. Este recurso ayudará a mejorar la atención de niñas, niños y mujeres con cáncer”, expresó Vero Delgadillo.

La presidenta municipal destacó que el acompañamiento a pacientes oncológicos va más allá del suministro de medicamentos, al resaltar la importancia del apoyo emocional y humano que ofrece Nariz Roja. “Llegar a un espacio donde te abrazan, donde te dan alimento y puedes descansar mientras te recuperas de una quimioterapia, es un regalo maravilloso. Lo que hacen es regalar esperanza y construir un hogar”, afirmó.

Entrega de apoyo a Nariz Roja A.C. (Cortesía)

En el marco del evento, Vero Delgadillo también entregó medicamentos a pacientes apoyados por la asociación y cortó las trenzas a una estudiante que donó su cabello para la elaboración de pelucas oncológicas, como muestra de solidaridad con las personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer.

La alcaldesa agradeció al presidente de Nariz Roja, Alejandro Barbosa, y a todo su equipo por la labor que realizan al brindar medicamentos, estudios, alimentación y alojamiento a pacientes y sus familias. “Gracias a quienes hacen posible, con un abrazo, una terapia o un alimento, seguir llenando de esperanza a quienes viven con cáncer o acompañan a un familiar en este proceso”, señaló.

Por su parte, Alejandro Barbosa agradeció el respaldo del Gobierno de Guadalajara y a las y los regidores por aprobar el donativo municipal. “Para que los milagros sucedan tiene que existir la generosidad, y eso fue lo que pasó hoy. Yo veo los milagros todos los días, y esto es gracias al trabajo de quienes integran el Gobierno de Guadalajara”, expresó.

La directora de Nariz Roja, Maru Castrejón, celebró el apoyo institucional y destacó la sensibilidad de las autoridades municipales hacia las organizaciones civiles. “El Gobierno ha estado muy pendiente de nuestras necesidades, nos ha ayudado para que podamos cumplir con nuestra labor y seguir ofreciendo albergue, escuela y comedores a quienes más lo necesitan”, comentó.

A nombre de los pacientes beneficiarios, María, originaria de Jiquilpan, Michoacán y paciente del Instituto Jalisciense de Cancerología, agradeció el respaldo recibido. “Muchas gracias a todos los patrocinadores que hacen posible esto. Yo estoy aquí desde el 12 de noviembre y no me he podido regresar por cuestiones económicas. Ojalá que las instituciones sigan apoyando esta labor”, expresó.

En el evento estuvieron presentes las regidoras Luz María Alatorre y Diana González, así como Gabriela Barragán, presidenta del Sistema DIF Guadalajara, quien junto con la presidenta municipal realizó un recorrido por las instalaciones de la asociación civil Nariz Roja.