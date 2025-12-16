Guadalajara

Especialista advierte de mayor riesgo de delitos bancarios en época de aguinaldos y llaman a reforzar hábitos digitales para evitar estafas y suplantación de identidad

Refuerzan medidas contra fraudes digitales en temporada de aguinaldos

Por Angélica Villanueva
Alerta. Las operaciones en línea también requieren precauciones adicionales.

En plena temporada de aguinaldos, el riesgo de sufrir fraudes digitales y delitos bancarios por internet se incrementa de manera exponencial. Por ello, especialistas recomiendan adoptar medidas de autoprotección simples, pero efectivas, que permitan resguardar la información financiera y el patrimonio durante las fiestas.

El maestro Emmanuel Franco López Velarde, profesor del Departamento de Innovación Basada en la Información y el Conocimiento del CUCEI de la UdeG, subrayó que una de las primeras alertas es evitar la exposición pública de datos personales o financieros en redes sociales.

“Se recomienda no contestar números telefónicos desconocidos y, en caso de hacerlo, nunca proporcionar información personal como números de tarjeta, PIN o códigos. Además, activar la verificación de dos pasos en todas las redes”, señaló.

Entre las medidas más importantes, se aconseja no realizar compras ni movimientos bancarios desde redes Wi-Fi públicas, activar alertas de movimientos en aplicaciones bancarias y revisar con frecuencia los estados de cuenta.

Franco López Velarde explicó que el incremento de fraudes en estas fechas responde a un patrón anual: los ciberdelincuentes concentran esfuerzos al saber que la población recibe prestaciones económicas. A ello se suma el uso de inteligencia artificial generativa, que permite elaborar correos electrónicos más convincentes y sin errores, aumentando la probabilidad de engaño.

En caso de ser víctima de fraude, la recomendación es notificar de inmediato al banco para detener transacciones no reconocidas y presentar una denuncia ante la fiscalía correspondiente. Aunque la recuperación de fondos suele ser más sencilla con tarjetas de crédito, López Velarde enfatizó que denunciar ayuda a identificar patrones y desarticular bandas organizadas.

Además, se destacó que los adultos mayores y personas con menor experiencia digital son los más vulnerables, por lo que se recomienda a las familias acompañarlos en el uso de aplicaciones bancarias y compras en línea, reforzando la confianza y evitando que caigan en engaños.

Finalmente, el especialista recordó que la prevención es una tarea compartida: instituciones, bancos y usuarios deben trabajar juntos para construir una cultura digital segura, donde la información personal se proteja con la misma importancia que el patrimonio económico. (Con información de la UdeG)

