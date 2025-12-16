Quedan vinculados miembros de célula criminal detenida en Ojuelos; traían armas e inhibidor de señal

Arma asegurada e célula criminal en Ojuelos, Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de cinco hombres que fueron arrestados por la Policía de Jalisco en poder de armas de fuego, cargadores, chalecos antibalas y un inhibidor de señal satelital, lo que hace presumir que se dedicaban al asalto de vehículos de carga.

La captura de Óscar “C”, Jonathan “Q”, Juan “R”, Yair “D” y Alejandro “L” ocurrió en la Carretera Lagos de Moreno- San Luis Potosí, dentro de la jurisdicción del municipio de Ojuelos.

“Los imputados son probables responsables en la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de portación de armas de fuego sin licencia, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y portación ilícita de inhibidor”, señaló la FGR.

La portación de inhibidores de señal está prevista como delito

Ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien los remitió ante un juez especializado, quien calificó como legal la detención y les dictó auto de vinculación a proceso por los delitos antes enlistados.

El día de su captura, los agentes de la Policía Estatal les decomisaron un rifle, tres pistolas, tres cargadores, 29 cartuchos, una fornitura, dos placas balísticas, un inhibidor de señales y un chaleco táctico.

Como medida cautelar, los cinco detenidos estarán en prisión el tiempo que dure su proceso en el Complejo Penitenciario de Puente Grande.