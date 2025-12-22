Abren a la circulación el Puente Ocotlán sobre el Río Santiago tras rehabilitación integral

El Gobierno de Jalisco anunció la apertura a la circulación del Puente Ocotlán sobre el Río Santiago, una obra estratégica de movilidad rehabilitada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), que fortalecerá la conectividad y seguridad vial en la región Ciénega.

Durante el acto inaugural, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que se trata de una obra prioritaria para la movilidad regional, realizada a petición de los gobiernos municipales de Ocotlán y Poncitlán, y que hoy se concreta en beneficio de miles de habitantes.

“Esta es una obra de movilidad muy importante. Una inversión del Gobierno del Estado que ahora se ve materializada en beneficio de la movilidad en toda esta zona”, señaló el mandatario.

El proyecto contó con una inversión estatal de 169 millones de pesos y permitirá mitigar el tráfico vehicular entre ambos municipios, beneficiando a más de 22 mil conductores que transitan diariamente por esta vía estratégica. Además, contribuirá al desarrollo económico y a una circulación más segura y eficiente.

José María Goya Carmona, Subsecretario de Infraestructura Social de la SIOP, explicó que la intervención se desarrolló en dos etapas. La primera consistió en la construcción de un puente completamente nuevo de 100 metros de longitud, con infraestructura de concreto hidráulico y 24 pilas a 25 metros de profundidad, distribuidas en cinco apoyos, cuatro de ellos dentro del cauce del río.

La segunda etapa correspondió a la rehabilitación del puente existente, una estructura de acero con más de 40 años de antigüedad que originalmente contaba con dos carriles. Aunque se encontraba en condiciones estructurales adecuadas, fue necesario realizar ajustes y reforzamientos para ampliar su capacidad y garantizar su seguridad.

Entre los trabajos realizados destacan la sustitución de elementos dañados, el reforzamiento de la base con concreto hidráulico, la colocación de carpeta asfáltica, señalización vertical y horizontal, así como la construcción de una subestructura con zapatas de distribución y 15 columnas de 9.7 metros de altura y 1.2 metros de diámetro.

Durante la inauguración estuvieron presentes la Presidenta Municipal de Ocotlán, Deysi Ángel Hernández, y el Presidente Municipal de Poncitlán, Arturo Israel Ascencio, quienes coincidieron en que la obra permitirá una circulación más fluida y segura, además de mejorar significativamente la seguridad del tránsito peatonal.

El alcalde de Poncitlán subrayó la importancia regional del puente, al señalar que también beneficiará a municipios como La Barca y a comunidades como Cuitzeo, al ofrecer accesos más seguros para peatones y automovilistas.

Por su parte, la alcaldesa de Ocotlán destacó que la obra resuelve un punto crítico de movilidad en una de las ciudades industriales más importantes del estado y refleja la forma de trabajar del Gobierno de Jalisco bajo el llamado Estilo Jalisco.

La rehabilitación del Puente Ocotlán forma parte de la estrategia estatal para fortalecer la conectividad y garantizar traslados seguros y eficientes entre las distintas regiones de Jalisco.