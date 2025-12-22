Gobierno de Guadalajara aprueba incremento salarial 2026 para trabajadores de base

El Gobierno de Guadalajara aprobó un incremento salarial para el personal de base correspondiente al ejercicio 2026, como una medida de reconocimiento al trabajo diario de las y los trabajadores que sostienen el funcionamiento de la ciudad desde las distintas áreas de la administración municipal.

La presidenta municipal, Vero Delgadillo, destacó que esta decisión refleja el compromiso del gobierno local con quienes considera el eslabón fundamental de la gestión pública, al ser las personas que, con su esfuerzo cotidiano, mantienen en marcha los servicios y la operación del municipio.

“Este aumento no es solo un reflejo de nuestra responsabilidad y compromiso, es una forma de cuidar y reconocer lo más importante que tenemos, que son ustedes. Así de claro: las y los trabajadores de base son los verdaderos protagonistas del Gobierno de Guadalajara”, expresó la alcaldesa.

Delgadillo agradeció el respaldo y apoyo del personal municipal, y subrayó la importancia de su entrega y vocación de servicio para seguir construyendo una ciudad más fuerte y ordenada.

“Quiero agradecerles de corazón por su respaldo y apoyo. Los necesitamos; Guadalajara necesita de lo mejor de ustedes, de su entrega y compromiso para seguir construyendo su grandeza”, señaló.

Finalmente, la presidenta municipal hizo un llamado a las y los trabajadores a continuar haciendo equipo por Guadalajara y a sentirse orgullosos del legado que construyen día a día con su experiencia, compromiso y vocación de servicio. Reiteró que el Gobierno de Guadalajara mantiene una visión cercana, empática y sensible con quienes hacen posible que la ciudad funcione.