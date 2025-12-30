Marcha contra el “tarifazo”: usuarios convocan a manifestación en el Parque Rojo

Luego del anuncio del incremento a la tarifa del transporte público, que pasará de 9.50 a 14 pesos, usuarios y colectivos ciudadanos comenzaron a organizarse a través de redes sociales para manifestarse en contra del llamado “tarifazo”.

De manera reiterada, las convocatorias señalan al Parque de la Revolución, mejor conocido como Parque Rojo, como punto de reunión, un espacio que históricamente ha sido utilizado por la ciudadanía como sede de movilizaciones sociales en Guadalajara.

Marcha (Instagram: @ujrmjalisco)

Fecha y hora de la marcha

De acuerdo con las publicaciones que circulan en redes, la marcha está propuesta para el sábado 10 de enero a las 16:00 horas, con arranque desde el Parque Rojo. No obstante, la convocatoria ha generado confusión entre usuarios, ya que también se menciona una posible movilización el miércoles 7 de enero, lo que ha derivado en dudas sobre la fecha definitiva.

Hasta el momento, no se ha confirmado si ambas fechas corresponden a movilizaciones distintas o si una de ellas será descartada.

¿Qué detonó la protesta?

La inconformidad ciudadana surge luego de que, a finales de diciembre de 2025, se aprobara un aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco, el cual entrará en vigor a partir de abril de 2026. Con este ajuste, el costo del pasaje pasará de 9.50 a 14 pesos, lo que representa un incremento cercano al 47 por ciento.

Ante este anuncio, comenzaron a difundirse nuevas convocatorias de protesta, impulsadas principalmente por usuarios que consideran que el aumento no corresponde con la calidad del servicio.

¿Qué propone la Tarjeta Única?

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que la tarifa general será de 14 pesos, aunque explicó que las personas usuarias podrán acceder a una tarifa preferencial de 11 pesos si cuentan con la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”.

Al Estilo Jalisco | Tarjeta única (Toma de pantalla)

Para obtenerla, el Gobierno del Estado habilitó el portal oficial

https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/#registro, donde a partir del 12 de enero se podrá realizar el pre registro para tramitarla. El objetivo, según las autoridades, es ofrecer un mecanismo de descuento a quienes utilicen el sistema de manera frecuente.

Mientras tanto, la discusión sobre el aumento continúa en redes sociales y espacios públicos, donde usuarios exigen mayor claridad, mejoras en el servicio y alternativas que no afecten la economía familiar.