Policías de Guadalajara detienen a 98 personas durante una semana de operativos

La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó que, como resultado de los operativos realizados entre el 22 y el 28 de diciembre, fueron detenidas 98 personas por diversos delitos y faltas administrativas, además del aseguramiento de armas de fuego, droga y vehículos con reporte de robo.

De acuerdo con el balance semanal, durante este periodo fueron detenidas nueve personas en posesión de armas de fuego, cinco más con motocicletas con reporte de robo y tres por delitos patrimoniales, como parte de las acciones preventivas y de reacción implementadas en distintos puntos de la ciudad.

Entre los servicios relevantes, en la Colonia Moderna, oficiales tapatíos detuvieron a José Alfredo “N”, de 50 años, quien presuntamente despojó a un ciudadano de su teléfono celular en el cruce de Avenida Chapultepec y Calle Progreso, luego de amenazarlo con un cuchillo.

En otro hecho, ocurrido en la colonia Colinas de Independencia, fue detenido Luis Antonio “N”, de 19 años, quien presuntamente robó alrededor de 190 pesos en efectivo a una mujer tras amagarlacon un machete, en complicidad con otro sujeto, en el cruce de Avenida Belisario Domínguez y José María Lozano.

Mediante el programa Negocio en Contacto, policías de Guadalajara aprehendieron a Benjamín “N”, de 46 años, quien presuntamente ingresó a robar a una tienda de conveniencia ubicada en Avenida Plutarco Elías Calles y Pablo Valdez, en la Colonia Libertad, de donde sustrajo aproximadamente mil pesos en efectivo y un teléfono celular valuado en cerca de 3 mil pesos, tras amenazar a la dependiente con un arma blanca.

En la misma colonia, los uniformados capturaron a Mario Alberto “N”, de 42 años, quien presuntamente ingresó a una escuela ubicada en Dionisio Rodríguez y Antonio Enríquez, donde, junto con un cómplice, intentó sustraer una pantalla. Durante la revisión conforme a protocolo, los oficiales también le aseguraron una barra metálica y dos bicicletas.

Durante el mismo periodo, la Comisaría de Seguridad Ciudadana logró la recuperación de nueve vehículos y seis motocicletas, además del aseguramiento de 10 armas de fuego y 25 cartuchos útiles, así como 129 gramos de droga sintética y 540 gramos de vegetal verde con las características de la marihuana. Asimismo, fueron aprehendidos 16 presuntos narcomenudistas.

En el desglose total de detenciones, 52 personas fueron arrestadas por faltas administrativas, 33 por delitos del fuero común y 13 por delitos del fuero federal, sumando 98 detenidos. Entre ellos se encuentra Pablo Rafael “N”, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo.

Finalmente, la Unidad de Búsqueda de Personas, en coordinación con diversas instancias, logró localizar a ocho personas que se encontraban en calidad de no localizables, entre ellas un hombre que contaba con ficha de búsqueda desde el año 2020.