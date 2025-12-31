Los conductores del transporte confían en tener mejor salario, con el alza a la tarifa

Arturo Rodríguez, conductor desde hace casi 20 años, le pide a los pasajeros que entiendan la necesidad de que ellos cuenten con un mejor ingreso económico. Aspecto de la terminal en Coyula.

Los conductores del transporte público creen que, al aumentar la tarifa, eso les va a beneficiar en sus ingresos económicos, pues tienen varios años con los salarios estancados.

En la terminal de la ruta C-64, en Coyula, en Tonalá, varios operadores entienden que los usuarios estén inconformes por el próximo incremento en el precio del pasaje. Sin embargo, les piden que tengan empatía con ellos, ya que al estar “congelada” la tarifa de 9 pesos con 50 centavos, ellos no han recibido incrementos reales en sus percepciones.

Arturo Rodríguez, operador del transporte público desde hace casi 20 años, señaló que, en los diez años recientes, su sueldo se ha visto depreciado.

“Es un punto que nosotros venimos viendo desde hace unos diez años, porque ha ido decayendo desde que se impuso el salario fijo para los conductores, fue bajando, y no ha sido proporcional a la inflación que hemos tenido nosotros en nuestra compra de productos básicos. Nosotros como conductores teníamos un turno de 1,500 o 1,600 pesos, que son 16 horas de trabajo (ocho horas un día y ocho horas al siguiente día), un pago de 800 pesos diarios. Eso fue hace nueve o diez años. Ahorita recibimos unos 600 pesos”, explicó.

José Luis Morán, quien labora como conductor desde hace 16 años, dijo que también espera que, al tener mejores salarios, algunos conductores que desertaron del transporte público por los malos salarios y ahora están en empresas de paquetería o en un auto de plataforma, puedan regresar a reforzar las rutas.

“Claro que sí nos beneficia porque nosotros los choferes tenemos diez años ganando lo mismo y los que andan trabajando en otro lado cada año les están aumentando y nosotros no. Nos merecemos un aumento y los patrones se van a beneficiar, el combustible está más caro y las refacciones. La gente que se está oponiendo que no aumenten, yo pienso que están mal”, subrayó.

Juan Manuel Aguayo tiene 24 años como chofer de transporte público y señaló que su trabajo enfrenta riesgos de accidentes, por lo que necesitan un mejor ingreso y eso se va a lograr con el incremento a la tarifa.

“Sí nos va a beneficiar porque el trabajo que uno trae es pesado, andamos arriesgando por varias razones, con la gente, con todos los que andan circulando y pienso que sí nos va a beneficiar un poco porque el sueldo creo que nos merecemos un poco más sueldo, porque el sueldo no está muy bajo, pero no está muy bueno”, precisó.

Un trabajador de la ruta C-64 da la primera vuelta a las 4.15 am. Recorren desde Coyula, en Tonalá (al oriente de la ciudad), hasta el parque Metropolitano, en Zapopan (al poniente), lo que implica estar cuatro horas al volante (dos horas de ida y dos de vuelta).

En los poco más de 30 kilómetros de recorrido, la mayor dificultad que enfrentan es el tráfico y atender a los pasajeros que no traen el dinero exacto o les hacen reclamos porque tardan en pasar. Ahora incluso, ya les han culpado por el anuncio del nuevo precio del pasaje, a partir del 1 de abril.

La nueva tarifa será de 14 pesos, sin embargo, con el uso de la tarjeta única que otorgará el gobierno de Jalisco, el usuario pagará 11 pesos.