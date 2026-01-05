Primera Vía RecreActiva nocturna del año reúne a más de 150 mil personas en Guadalajara

Guadalajara inició el 2026 con una jornada nocturna de convivencia y recreación al celebrarse la primera edición del año del programa Bien de Noche, que incluyó la primera Vía RecreActiva nocturna y una serie de actividades culturales y recreativas que congregaron a más de 150 mil personas, informó el Gobierno municipal.

La jornada se llevó a cabo este sábado y tuvo como temática a los Reyes Magos, motivo por el cual decenas de asistentes acudieron disfrazados de Melchor, Gaspar y Baltasar, llenando de color y ambiente festivo distintos puntos del Centro Histórico.

De acuerdo con la autoridad tapatía, niñas y niños aprovecharon el espacio seguro para disfrutar de regalos como bicicletas, patines y patinetas, recorriendo vialidades emblemáticas como Paseo Alcalde, avenida Juárez y la explanada del Santuario, donde se vivió un ambiente de alegría y diversión familiar.

Como parte de las actividades complementarias, los museos del Centro Histórico ampliaron su horario de atención hasta las 23:00 horas, mientras que templos como la Catedral Metropolitana y El Santuario ofrecieron recorridos turísticos. Además, sus fachadas fueron escenario de proyecciones de videomapping, que atrajeron a visitantes locales y turistas.

En el cruce de Paseo Alcalde y Jesús García se llevó a cabo la tradicional partida de rosca, evento que reunió a decenas de familias y reforzó el carácter comunitario de la celebración.

La alcaldía informó que el evento contó con el resguardo de elementos de la Policía de Guadalajara, así como de la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, quienes garantizaron la seguridad y el orden durante el desarrollo de las actividades.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Guadalajara busca fomentar la apropiación del espacio público, la convivencia social y el acceso a actividades culturales en entornos seguros.