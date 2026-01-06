Cerraron “por mantenimiento de la red” la Tesorería de Guadalajara

Solo se cerró el servicio este 6 de enero. Este 7 de enero, se abrirá a partir de las 6 de la mañana.

El comienzo de este 2026 la Tesorería Municipal de Guadalajara cerró sus puertas. Esto, debido a que durante tres días, su sistema operativo “se cayó” y no pudo recibir los pagos del impuesto predial, licencias municipales y pagos de mantenimiento en panteones.

Ante las fallas continuas, este 6 de enero las oficinas recaudadoras del municipio tapatío cerraron sus puertas y tampoco se pudieron hacer pagos por la vía digital.

En la oficina central situada en Colón y Miguel Blanco, decenas de contribuyentes llegaban a realizar su pago y no se enteraron del cierre de actividades.

Es el caso de Sara Villaseñor Venegas, quien llegó desde la colonia Oblatos, tras de que el día previo había ido a la Unidad Administrativa del Sector Reforma y tampoco pudo pagar el impuesto predial.

“Está cerrada. No, no para nada sabía, porque no nos avisaron, yo el día de ayer fui a la que está en la Central Camionera y había muchísima gente y al último nos pusieron atrás de la Recaudadora y estaba un cochinero, con malos olores. Lo bueno es que una señorita nos dio un ticket que después del día 16 podemos pasar sin necesidad de formarnos”, explicó.

El señor Mario Enciso tiene una vivienda en la colonia El Manantial y tampoco pudo pagar en las oficinas centrales de Miguel Blanco y Colón.

“Fui primero a la Recaudadora de la Central Camionera vieja. Fui allá y está igual que aquí. No sabemos nada y ahora no me queda otra mas que esperarme, guardar el dinero, porque si lo tiene uno en mano lo gasta. Por eso vengo estos días, pero salió peor. El año pasado bien, pero ahora… Vienen de vacaciones de diciembre y todavía…”, expresó.

Claudia Ruiz Gallardo tampoco pudo realizar el pago del impuesto predial. Se acercó y vio el letrero en donde se indica del cierre de oficinas en la Tesorería.

“Sí venía a pagar, pero se encuentra uno con la sorpresa de que esta cerrado. No avisaron, nomás así, viene uno y ni letrero de cuándo van a abrir. Voy a tener que echarme otra vuelta, oiga, perder otra vez mi tiempo. Eso quisiera saber cuándo”, se quejó.

Ya alrededor de las 13 horas, empleados municipales les explicaban a las personas que este miércoles, las recaudadoras sí abrirán sus puertas a partir de las 6 de la mañana.