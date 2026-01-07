Arranca campaña 2026 para reciclar árboles navideños

Tras el cierre de la temporada decembrina, autoridades estatales y municipales pusieron en marcha la Campaña de Recolección de Árboles de Navidad Naturales 2026, una iniciativa que busca aprovechar los pinos naturales utilizados en los hogares para la restauración de suelos en parques y bosques urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara.

El programa es impulsado por el Gobierno de Jalisco, a través de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU), en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno de Guadalajara.

Para esta edición se estima el acopio de más de mil 200 árboles, que serán triturados para generar mulch, un material orgánico utilizado como cobertura en suelos degradados y que, tras un proceso de descomposición de entre tres y seis meses, se convierte en composta o abono natural.

De acuerdo con las autoridades, el aprovechamiento de los árboles permite producir alrededor de 6 mil metros cuadrados de cobertura vegetal, lo que contribuye a mejorar la calidad del suelo, conservar la humedad, reducir la erosión y fortalecer la actividad microbiana en los bosques urbanos.

Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio, señaló que esta campaña representa un ejemplo de economía circular aplicada a la vida cotidiana, al convertir un residuo temporal en un insumo para la regeneración ambiental de la ciudad.

Por su parte, Jesús Alexandro Félix Gastélum, administrador general de la Agencia de Bosques Urbanos, invitó a la ciudadanía a llevar sus árboles de Navidad naturales a los puntos de acopio habilitados, siempre que se entreguen sin adornos, sin etiquetas y sin haber sido quemados.

Recordó que en la campaña de 2025 se recolectaron mil 239 árboles, los cuales fueron utilizados para la restauración de suelos en parques y bosques urbanos.

Explicó que mil 200 árboles de aproximadamente dos metros de altura pueden generar entre 240 y 360 metros cúbicos de mulch, con un impacto directo en cerca de 6 mil metros cuadrados de superficie.

En tanto, Tania Libertad Zavala Marín, directora de Medio Ambiente del Gobierno de Guadalajara, exhortó a la población a consultar los sitios oficiales del Ayuntamiento para conocer las sedes de acopio disponibles y participar en la campaña.

Las autoridades hicieron un llamado a la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno para fortalecer el cuidado de los bosques urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara, mediante acciones sencillas que generan beneficios ambientales de largo plazo.

Sedes permanentes

Lunes a domingo, de 09:00 a 14:00 horas

● Bosque Los Colomos

Calle Chaco #3200, Col. Providencia, Guadalajara.

● Parque Metropolitano de Guadalajara

Plaza de Torres Amarillas (Sebastián Bach y Calle Independencia), Zapopan.

● Parque General Luis Quintanar

Av. Malecón #300, Col. Benito Juárez, Guadalajara.

● Parque Montenegro

Av. de la Solidaridad Iberoamericana # 7007, Col. La Capilla, El Salto.

● Bosque Urbano Tlaquepaque

Batalla de Zacatecas, esquina Lázaro Cárdenas, Tlaquepaque (Punto Verde Metropolitano).

Sedes temporales

Del 10 de enero al 8 de febrero

Domingos de 9:00 a 14:00 horas

● Parque Agua Azul

Calzada de las Palmas #89, Guadalajara.

● Parque Alcalde

Jesús García #700, Col. Alcalde Barranquitas, Guadalajara.