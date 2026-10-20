Capturan en la Colonia Americana a Hannah Camila Priscila “N” por exhibicionismo

Persona transgénero detenida por exhibicionismo

Una persona transgénero quien dice llamarse Hannah Camila Priscila, fue arrestada por policías municipales acusada de ultrajes a la moral en la Colonia Americana, y ahora la Fiscalía del Estado informó que fue vinculada a proceso por un juez penal.

La captura fue hecha a petición de una ciudadana, mayor de edad, quien les reportó que una adolescente, familiar suya, caminaba por la vía pública cuando la persona ahora vinculada realizó actos de exhibicionismo frente a ella.

Tras el señalamiento directo por parte de la menor afectada, los agentes municipales procedieron a la detención de Hannah Camila Priscila “N”.

El Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia conoció del caso y reunió los datos de prueba.

Una vez que la persona fue citada ante la autoridad judicial, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en su contra por la probable comisión del delito de ultrajes a la moral y a las buenas costumbres e incitación a la prostitución.

Asimismo, le impuso medidas cautelares como la presentación periódica ante el juzgado, la prohibición de acudir a determinados espacios o reuniones y la restricción de acercarse a la víctima.