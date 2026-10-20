Guadalajara

Una persona transgénero fue vinculada a proceso por ultrajes a la moral debido a que hizo actos de exhibicionismo ante una menor de edad

Capturan en la Colonia Americana a Hannah Camila Priscila “N” por exhibicionismo

Por Lino González Corona
Persona transgénero detenida por exhibicionismo

Una persona transgénero quien dice llamarse Hannah Camila Priscila, fue arrestada por policías municipales acusada de ultrajes a la moral en la Colonia Americana, y ahora la Fiscalía del Estado informó que fue vinculada a proceso por un juez penal.

La captura fue hecha a petición de una ciudadana, mayor de edad, quien les reportó que una adolescente, familiar suya, caminaba por la vía pública cuando la persona ahora vinculada realizó actos de exhibicionismo frente a ella.

Tras el señalamiento directo por parte de la menor afectada, los agentes municipales procedieron a la detención de Hannah Camila Priscila “N”.

El Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia conoció del caso y reunió los datos de prueba.

Una vez que la persona fue citada ante la autoridad judicial, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en su contra por la probable comisión del delito de ultrajes a la moral y a las buenas costumbres e incitación a la prostitución.

Asimismo, le impuso medidas cautelares como la presentación periódica ante el juzgado, la prohibición de acudir a determinados espacios o reuniones y la restricción de acercarse a la víctima.

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