Zapopan lanza campaña 2026 de descuentos por pronto pago del predial

El Gobierno de Zapopan, a través de la Dirección de Ingresos, presentó la campaña de descuentos por pronto pago del impuesto predial 2026, con el objetivo de mantener su liderazgo nacional en recaudación, fortalecer la solidez financiera del municipio y facilitar a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones fiscales mediante nuevas herramientas digitales.

Durante la presentación se destacó que Zapopan ha encabezado, durante cuatro años consecutivos, la recaudación del impuesto predial a nivel nacional, y que en 2025 se logró un hecho histórico al superar por primera vez los dos mil 100 millones de pesos por este concepto.

La directora de Ingresos de Zapopan, Marcela Rubí Gómez Juárez, subrayó que la estrategia para 2026 apuesta por el uso intensivo de plataformas digitales que permitan a las y los contribuyentes realizar sus pagos de forma rápida, sencilla y segura, a través de opciones como BetoBot y otros medios electrónicos.

Como parte del operativo, la campaña contará con 17 alternativas de pago, entre las que destacan autopago, Predial Express, kioscos digitales, recaudadoras móviles, módulos rompefilas, oficinas recaudadoras, pago en línea, código QR, aplicación móvil, CoDi, instituciones bancarias, tiendas de autoservicio y el asistente virtual. Además, las recaudadoras móviles se desplegarán en mercados municipales para ampliar la cobertura del servicio.

En materia tecnológica, el portal web municipal incorporará nuevos conceptos de pago relacionados con agua municipal, estacionamientos y mercados, mientras que los kioscos digitales permitirán también el pago de horas extras de licencias de giro. Asimismo, se informó que 24 kioscos municipales ya operan con el sistema Pulso de Vida, enlazado al C5 municipal, como una medida adicional de atención y seguridad.

La campaña contempla diversos estímulos fiscales, entre ellos un descuento del 10 por ciento para pagos en línea o en recaudadoras móviles; un 50 por ciento de descuento para personas con discapacidad, jubiladas o en condición de viudez; y un 90 por ciento de descuento para predios destinados a actividades agropecuarias. En el caso de personas adultas mayores, los descuentos serán del 50 por ciento a partir de los 60 años, del 60 por ciento desde los 70 y del 80 por ciento a partir de los 80 años.

La tesorera municipal, Adriana Romo López, señaló que los resultados en recaudación son reflejo de un trabajo sostenido que ha fortalecido la confianza de la ciudadanía en la administración municipal y ha permitido mejorar procesos, profesionalizar al personal y consolidar finanzas públicas sanas.

Por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, destacó que el pago puntual del predial ha permitido que el presupuesto municipal crezca de manera sostenida, reflejándose en obras públicas, servicios de salud y programas sociales.

Para el ejercicio fiscal 2026, se estima alcanzar una recaudación de dos mil 375 millones de pesos, lo que consolidaría una tendencia de crecimiento sostenido. Se recordó que en 2015 la recaudación predial fue de 770 millones de pesos y que en 2025 superó los dos mil 100 millones, lo que representa un incremento acumulado del 172 por ciento en una década. Además, se informó que por primera vez Zapopan contará con un presupuesto superior al del municipio de Guadalajara.

En el ámbito social, se destacó el impacto del donativo voluntario al Patronato del OPD Salud Zapopan, que en 2025 permitió reunir 2.4 millones de pesos y otorgar apoyos por 3.4 millones de pesos a 272 pacientes. Finalmente, se recordó que las y los contribuyentes podrán acceder al seguro de vivienda, con un costo de 199 pesos y una cobertura de hasta 300 mil pesos, como beneficio adicional por el pago oportuno del predial.

Con esta campaña, el Gobierno de Zapopan refrenda su compromiso con una recaudación eficiente, accesible y orientada al bienestar social.