Comisaría de Zapopan inaugura Stand de Tiro Virtual y Real

El Gobierno de Zapopan, a través de la Comisaría de Zapopan, inauguró el Stand de Tiro Virtual y Real, uno de los principales compromisos asumidos en campaña en materia de seguridad pública, con el objetivo de fortalecer la capacitación, profesionalización y preparación táctica de las y los elementos policiales del municipio. Esta nueva infraestructura forma parte de una estrategia integral para consolidar a Zapopan como un referente nacional en seguridad.

El acto inaugural estuvo dirigido a representantes de los distintos niveles de gobierno, quienes recorrieron y conocieron las características técnicas y operativas de este moderno espacio, diseñado para mejorar el entrenamiento en el uso responsable de la fuerza y optimizar los procesos formativos del personal operativo, bajo condiciones controladas y seguras.

El Stand de Tiro Virtual y Real representó una inversión de 96.7 millones de pesos y cuenta con una superficie total de mil 346 metros cuadrados. Entre sus principales características se incluyen muros de hebel, sistemas de voz y datos, sistema de voceo, videovigilancia, detección de humo, control de accesos, sistema de proyección, instalación eléctrica especializada, así como áreas específicas para tiro virtual y tiro real, además de una armería, lo que permite un entrenamiento integral y de alto nivel para la corporación.

Durante su intervención, el Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, destacó que la seguridad es una prioridad para su administración y subrayó que desde hace más de una década se trabaja de manera constante en el fortalecimiento del estado de fuerza, la capacitación y el equipamiento de la Policía Municipal.

“La seguridad es uno de los principales reclamos de la ciudadanía en México. Como Gobierno, no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. La seguridad no se atiende con discursos, se atiende con planeación, estrategia y acciones precisas”, afirmó el alcalde.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, señaló que esta infraestructura estará abierta para el apoyo y capacitación de otras corporaciones, tanto estatales como federales, reforzando el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno en beneficio de la seguridad de las y los jaliscienses.

“Este stand de tiro podrá ser utilizado por la Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y corporaciones municipales que deseen capacitarse. La seguridad se construye trabajando en equipo”, puntualizó.

El comisario general de Seguridad Pública de Zapopan, Roberto López Macías, señaló que contar con este tipo de instalaciones permite que la capacitación del personal sea continua y especializada, elevando los estándares operativos de la corporación y fortaleciendo su capacidad de respuesta ante cualquier incidente.

De manera complementaria, se informó sobre la remodelación del gimnasio para policías, otro compromiso de campaña, que contó con una inversión adicional de cuatro millones de pesos. Aunque esta área aún no ha sido inaugurada oficialmente, ya se encuentra en funcionamiento y contribuye al bienestar físico, la salud y el acondicionamiento del personal operativo.

La inauguración de estas instalaciones se suma a otros avances relevantes en materia de seguridad, como la construcción del propio Stand de Tiro, la renovación del gimnasio, la adquisición de 300 nuevas patrullas, así como el desarrollo de acciones estratégicas en curso, entre las que destacan la contratación de 300 nuevos elementos, el fortalecimiento salarial y de equipamiento policial, la instalación de 20 Zonas Pulso de Vida, la implementación del Botón de Pánico conectado al C5 en escuelas públicas y la creación de un equipo especializado para la prevención de delitos cibernéticos.

Con estas acciones, el Gobierno de Zapopan refrenda su compromiso con la seguridad pública, la modernización institucional y el fortalecimiento de las capacidades operativas de su Policía Municipal, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y mejores condiciones de seguridad a las y los habitantes del municipio.