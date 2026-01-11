Buscan que escuelas con 300 estudiantes o más tengan servicio de transporte escolar

El transporte escolar reduciría 20% del tráfico total. Primero, obligaría a colegios y luego a escuelas públicas.

Para que se reduzcan los congestionamientos viales en entornos escolares, el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Guadalupe Buenrostro Martínez, presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, así como la Ley de Educación.

La propuesta establece que las escuelas públicas y privadas con una matrícula mayor a 300 estudiantes cuenten con un Plan de Movilidad Escolar que incluya, de manera obligatoria, un servicio de transporte escolar regulado, ya sea propio o concesionado, con rutas definidas, horarios escalonados, personal capacitado y mecanismos de evaluación periódica.

El legislador explicó que actualmente miles de traslados escolares se realizan en vehículos particulares, lo que provoca caos vial en horarios pico, incremento en los tiempos de traslado, mayor estrés para las familias y un impacto negativo en la calidad del aire, especialmente en zonas metropolitanas como Guadalajara.

“En el Área Metropolitana de Guadalajara, cerca del 20 por ciento de los viajes diarios están relacionados con traslados hogar–escuela. Seguir apostando al automóvil particular es insostenible”, señaló Buenrostro Martínez.

La iniciativa propone reformar el artículo 227 de la Ley de Movilidad para hacer obligatorio el transporte escolar en planteles con alta matrícula, y adicionar una fracción al artículo 142 de la Ley de Educación para que este requisito sea considerado en los procesos de autorización y reconocimiento oficial de estudios.

El diputado subrayó que, en una primera etapa, la obligación aplicaría a escuelas particulares, debido a su mayor capacidad operativa y financiera, sin descartar que en el futuro pueda ampliarse de forma gradual a escuelas públicas en zonas prioritarias.

Esta propuesta no genera impacto presupuestal para el gobierno del estado y busca ordenar la movilidad, reducir emisiones contaminantes, prevenir accidentes viales y recuperar tiempo de convivencia familiar.